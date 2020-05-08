Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Министерство иностранных дел Армении прокомментировало сегодня, 8 мая, недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который вновь обвинил Ереван в героизации «пособников нацизма», коим он назвал армянского национального героя Гарегина Нжде.
По словам пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анны Нагдалян, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — хороший повод вспомнить и отдать дань уважения самоотверженности и единству всех народов, вступивших в борьбу и одолевших мировое зло.
В Армении с гордостью вспоминают имена всех героев-армян, воевавших как в рядах Красной Армии и её национальных дивизиях, так и в войсках государств-членов антигитлеровской коалиции, в рядах движений сопротивления и разведок различных стран.
Сегодня на территории Армении под защитой и опекой государства находятся около 600 памятников участникам Великой Отечественной войны. Именно они молчаливые свидетели истории нашей общей победы, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Официальный Ереван осуждает все формы посягательств на мемориалы, и его решимость проявляется не только на словах, но и в том, что за все годы независимости Республики Армения не было ни одного акта посягательства против памятников воинам Второй мировой войны.
К теме Нжде ИА Newstes не раз обращалось в своих аналитических материалах.
Напомним, идеология Гарегина Нжде «Цехакронутюн» (в переводе с армянского — «родовое, истинное человечество») лежит в основе идеологии бывшей правящей Республиканской партии Армении, председателем которой остаётся экс-президент Серж Саргсян. МИД России в докладе «О ситуации с героизацией нацизма», опубликованном в мае 2019 года, указал на то, что «Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом».