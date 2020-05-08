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Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам

Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало сегодня, 8 мая, недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который вновь обвинил Ереван в героизации «пособников нацизма», коим он назвал армянского национального героя Гарегина Нжде.

По словам пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анны Нагдалян, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — хороший повод вспомнить и отдать дань уважения самоотверженности и единству всех народов, вступивших в борьбу и одолевших мировое зло.

«С сожалением должна отметить, что президент Азербайджана вновь попытался использовать 75-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне в интересах агрессивной антиармянской пропаганды, проводимой Азербайджаном на протяжении десятилетий. Вклад армянского народа в победу стран союзников во Второй мировой войне вписан золотыми буквами в мировую историю», — говорится в заявлении МИД.

В Армении с гордостью вспоминают имена всех героев-армян, воевавших как в рядах Красной Армии и её национальных дивизиях, так и в войсках государств-членов антигитлеровской коалиции, в рядах движений сопротивления и разведок различных стран.

Сегодня на территории Армении под защитой и опекой государства находятся около 600 памятников участникам Великой Отечественной войны. Именно они молчаливые свидетели истории нашей общей победы, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Официальный Ереван осуждает все формы посягательств на мемориалы, и его решимость проявляется не только на словах, но и в том, что за все годы независимости Республики Армения не было ни одного акта посягательства против памятников воинам Второй мировой войны.

«В этой связи, я хочу просто задать вопрос руководству Азербайджана, ответ на который, как мы ожидаем, должен быть дан на деле: когда в посёлке Чардахлу (ныне село Чанлибель в Шамкирском районе Азербайджана. Старое название до 1991 года — Чардахлы или Чардахлу. — Ред.), будут восстановлены памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны, в том числе — советским маршалам Ованесу (Ивану) Баграмяну и Амазаспу Бабаджаняну, которые были уничтожены?», — сказала Нагдалян.

К теме Нжде ИА Newstes не раз обращалось в своих аналитических материалах.

Напомним, идеология Гарегина Нжде «Цехакронутюн» (в переводе с армянского — «родовое, истинное человечество») лежит в основе идеологии бывшей правящей Республиканской партии Армении, председателем которой остаётся экс-президент Серж Саргсян. МИД России в докладе «О ситуации с героизацией нацизма», опубликованном в мае 2019 года, указал на то, что «Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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