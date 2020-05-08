Foreign Policy: Чтобы не допустить вторую волну, нужен адвокат дьявола

Алексей Вольцев

Правительства стран по всему миру знали о риске пандемии коронавируса, однако сделали недостаточно, чтобы её предотвратить. Lля того чтобы не допустить вторую волну эпидемии Covid-19, правительствам необходим штатный адвокат дьявола, а для того, чтобы предвидеть кибератаки, — хакеры. Так считает обозреватель Элизабет Броу из Foreign Policy,

Наглядным примером является реакция на эпидемию администрации президента США Дональда Трампа, который в условиях распространения коронавируса не увидел необходимости американцам менять привычный уклад жизни. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи поддержал теорию Трампа о том, что власти контролируют Covid-19. Однако обозреватель Foreign Policy полагает, что если бы Фаучи усомнился в правильности стратегии борьбы с эпидемией Соединённых Штатов, масштабы распространения коронавируса в стране могли бы быть не столь велики.

Пандемия показала, насколько рискованно игнорировать даже маловероятные бедствия, чем на протяжении долгого времени занимались правительства и мировая общественность. Здесь встаёт ещё одна не менее важная проблема — отсутствие того, кто мог бы сознательно занять противоположную общепринятой позицию. Как отмечает издание, правительствам необходимо обратиться к опыту католической церкви, где несколько столетий «адвокаты дьявола» должны были собирать и приводить все возможные аргументы, которые могли бы помешать канонизации или беатификации предполагаемого праведника.

По словам бывшего директора по вопросам разведки и национальной безопасности Министерства иностранных дел Великобритании Тима Дауса, «неспособность поставить под сомнение общепринятую мудрость» лежит в основе множества ошибок властей. Для выполнения схожих функций правительствам также необходима специальная группа хакеров, в обязанности которых входило бы предвидение кибератак, кампаний по дезинформации и сбоев в цепочках поставок.

Элизабет Броу полагает, что в военных операциях предугадать действия противника относительно просто: разведка собирает информацию о передвижениях войск и техники, что даёт представление о планах противника. Однако для того, чтобы иметь шансы предугадать попытки вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, в правительствах либеральных демократий должны быть люди, действующие с точки зрения нападения, а не защиты.