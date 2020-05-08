Фронтовые театры: как работники культуры приближали победу в Великой Отечественной войне

Анастасия Иванова

22 июня 1941 года, узнав о нападении фашистской Германии на наши земли, откликнулся взволнованным письмом. «...Твердо знаю, что советский театр сделает все, чтобы его работа была полезной и нужной в осуществлении открывающихся перед нами великих всенародных задач — защиты Родины, всемерной помощи нашей доблестной Красной Армии в разгроме ненавистного врага...».С самого начала война побудила всех деятелей искусства посвятить свои усилия одной цели — победе над врагом. Все творческие намерения, все мысли, все желания сливались воедино, в одно общее стремление - все для победы, все для фронта! Работники искусств добровольно уходили в ряды армии и флота, вступали в ряды народного ополчения.Тысячи драматических актеров, певцов, танцоров, музыкантов, композиторов, художников, поэтов находились во время войны в рядах Красной Армии, в военных клубах, во фронтовых домах. Многие из них также обслуживали действующие военные части, многочисленные гарнизоны и госпитали. Во время Великой Отечественной войны состоялось более миллиона художественных выступлений, а также более 400 000 концертов и спектаклей, непосредственно в условиях боевой обстановки.Великая Отечественная война вдохновила советских писателей, поэтов, драматургов, создавших целый ряд ярких, талантливых произведений. Во время войны были написаны и опубликованы «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Народ бессмертен» Василия Гроссмана, «Непокоренные» и «Письма бойцу» Бориса Горбатова, пламенные статьи Ильи Эренбурга, ленинградские очерки Николая Тихонова, «Василий Теркин» Александра Твардовского. Многие поэты читали стихи на открытых общедоступных местах, побуждая военных продолжать сражаться за свою Родину.В преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне на платформе Национальной электронной библиотеки создан электронный ресурс «Библиотека Победы». 9 мая она будет доступна абсолютно всем желающим по адресу pobeda.rusneb.ru. Ресурс наполнен прозой, поэзией и публицистикой времен Великой Отечественной войны. Также в коллекцию вошли редкие уникальные пособия и инструкции, которые издавались для поддержания жизни и быта людей на фронте и в тылу, сохраняли жизнь солдатам и тыловикам в те времена. Особой ценностью проекта является полная оцифрованная коллекция газет Главного управления Красной Армии «Фронтовая иллюстрация».Большую популярность в дни войны приобрели артистические выступления в военных гарнизонах, а также на военных заводах. Известно, что народный артист СССР Ю. Юрьев с группой товарищей по искусству провел целую серию концертных выступлений на шахтах Кузнецкого угольного бассейна.Огромную роль сыграли и многочисленные выступления в госпиталях — прифронтовых и тыловых, в санитарных поездах и в медико-санитарных батальонах. Артисты выступали не только в специальных помещениях, но и непосредственно у постелей в палатах для тяжело раненых, охотно исполняя любимые произведения пострадавших.Очень часто фронтовыми театрами становились театры тех городов, в которые пришла война. Так, например, труппа Одесского театра неоднократно выезжала в армию и дала более 150 концертов.Многие театры столицы продолжали работать во время войны, демонстрируя зрителям лучшие постановки. Большой театр, театр им. Евг. Вахтангова, театр Драмы, МХАТ, театр им. Моссовета, театр имени М. Н. Ермоловой и другие.Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко был единственным театром, не прекратившим работать в Москве даже в ноябре-декабре 1941 года, когда немцы вплотную подошли к городу. Позже театр официально перевели на положение фронтового: артисты учились стрелять, дежурили в бригадах ПВО, выступали с концертами в госпиталях. "Каждый чувствовал неожиданный и радостный прилив сил. Одно понятие "фронтовой театр" объясняло наше самочувствие" , - вспоминала оперная певицаВсю войну на сцене театра шли "Риголетто", "Евгений Онегин", "Корневильские колокола", "Прекрасная Елена", "Севильский цирюльник". За годы войны театр выпустил 11 спектаклей, многие из которых надолго сохранились в репертуаре театра: "Штраусиана" и "Цыганский барон", "Виндзорские проказницы" и "Лола". 18 ноября 1944 г. труппа сыграла 1000-й спектакль "Дочь Анго".Узнать больше интересных фактов о деятельности работников культуры во время Великой Отечественной войны можно на сайте Культура.рф, контент которого пополняется в том числе в рамках нацпроекта «Культура».