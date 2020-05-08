Гимнастка Александра Солдатова об откровенных фото и методиках работы Ирины Винер

Лидия Мартынова

Ирина Винер известна своей строгостью и жесткими методами работы. Александра Солдатова призналась, что всегда возит на соревнование несколько тяжелых купальников, поскольку тренер может в последний момент изменить решение по поводу ее внешнего вида.

Имя 21-летней Александры Солдатовой хорошо известно поклонникам художественной гимнастики. Спортсменка становилась чемпионкой мира, трижды одерживала победу на чемпионатах Европы в командном зачете.

В очередном интервью Солдатова раскрыла некоторые подробности закулисья этого вида спорта. Так, Александра призналась, что все купальники для девочек выбирает Ирина Винер. Тренер продумывает каждую деталь в образе своих подопечных, а иногда может поменять костюм прямо перед выступлением.

«Нам для соревнований нужны четыре купальника — по одному на каждый выход. Но мы обязательно берем с собой еще и запасные. Иногда выезжаем на турнир, а Ирина Александровна не знает, какой костюм хочет видеть на мне. И приходится у других девочек спрашивать, брать из архива или новые, чтобы она выбирала. Бывает, что купальник шьют на другую девочку, а Ирина Александровна меняет их, как хочет», — призналась Солдатова.

Александра не отрицает, что наставница может отчитать спортсменок даже в том случае, если они одержали победу на соревнованиях. Также Винер контролирует личную жизнь подопечных и их поведение в социальных сетях.





Солдатова уверена, что именно подобная строгость помогла Ирине Александровне воспитать целую плеяду чемпионок. Гимнастка прислушивается к мнению тренерского штаба не только во всем, что касается внешнего вида. Советуется девушка и в вопросах поведения на публике.

«Если у меня есть фотография, в которой я сомневаюсь, то я скидываю ее тренеру Анне Вячеславовне Дьяченко, она посмотрит взглядом матери и скажет: «Нет, Сашуль, лучше это не выставлять». А я говорю: «Я так и думала, поэтому и скинула». А вообще я не выкладываю откровенные фотографии, потому что мне самой не хочется. Я понимаю, что на меня смотрят дети, их родители, а мне важно подавать правильный пример и быть красивой спортсменкой», — подчеркнула звезда.

Напомним, что недавно Александра оказалась в эпицентре громкого скандала. Тогда Солдатову доставили в больницу с резаными ранами на руках. В СМИ тут же появилась новость о попытке самоубийства, которую совершила гимнастка. Сама звезда данные предположения опровергала, хотя вскоре и рассказала, что находится в непростой психологической ситуации из-за ранее диагностированной булимии.

Выступать с таким диагнозом почти нереально. Однако в интервью для Sports.ru Солдатова сообщила, что продолжает тренировки даже в режиме самоизоляции. Звезда уверена, что ей удастся и дальше заниматься художественной гимнастикой, радуя поклонников.

Фото: Getty Images