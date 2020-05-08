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Гитарист Queen попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей

Гитарист Queen попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицейКадр: @brianmayforreal

Гитарист группы Queen Брайан Мэй попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант пояснил, что получил травму в момент «чрезмерного увлечения садоводством». Ему пришлось пройти обследование, чтобы выяснить, насколько он повредил ягодичную мышцу. По словам рокера, из-за инцидента он испытывает настолько сильную боль, что не может ходить и даже спать.

«Мне нужно немного уйти в тень и отдохнуть дома. Пожалуйста, не сочувствуйте мне, сейчас я нуждаюсь в целительном молчании. Я вернусь, но мне нужен перерыв, окей? Спасибо. Берегите себя там», — написал Мэй.

В апреле он обвинил мясоедов в пандемии коронавируса. Музыкант считает, что сложившаяся в мире ситуация заставит людей пересмотреть свое отношение к питанию. Он назвал веганство будущим человечества. Сам Мэй перешел на растительную диету в начале 2020 года после участия в Vegan Challenge. Он рассказал, что долгое время активно защищал права животных, но при этом время от времени употреблял их в пищу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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