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Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"

Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.

"Россия усилила свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, когда она расширила свои действия в Сирии в поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада. В последнее время Ливия стала следующим объектом злонамеренной деятельности России по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов. Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт", - заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. Распечатку брифинга распространил госдеп.

# Россия
По материалам: ria.ru

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