Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache

Алексей Вольцев

Американская администрация одобрила продажу в Египет более 40 ударных вертолетов Apache на сумму 2,3 миллиарда долларов, сообщило управление военного сотрудничества министерства обороны США.

"Государственный департамент вынес решение, одобряющее возможную продажу правительству Египта 43 ударных вертолетов AH-64E Apache с предполагаемой стоимостью 2,3 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.

С момента свержения в Египте в 2013 году президента Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее. Однако у в апреле 2017 года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений.