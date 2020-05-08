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Готовности не услышали. В МИД РФ сообщили о несогласии США продлить ДСНВ

Готовности не услышали. В МИД РФ сообщили о несогласии США продлить ДСНВ
Американское руководство не заявило о готовности продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в ходе последних телефонных контактов, сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

В среду глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили проблематику глобальной безопасности.

Лавров в ходе беседы вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. В четверг, 7 мая, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Разумеется, вопросы, связанные с продлением действующего договора по СНВ, ставятся с российской стороны вполне определенно, последовательно. Наша позиция известна, она предельно открытая: мы готовы продлить договор", – сказал Рябков, добавив, что с американской стороны "такой готовности не услышали".

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.


Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Пока что американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор.

Россия в конце прошлого года направила американским партнерам дипломатическую ноту о готовности продлить Договор о СНВ-3 без предварительных условий.

В начале марта радио Sputnik сообщило, что сенатор Константин Косачев ответил на идею Вашингтона добавить новое оружие России в СНВ-3.

# Россия
По материалам: ria.ru

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