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Группа Little Big представила новый клип Hypnodancer. В нем снялись Александр Гудков и другие звезды

Группа Little Big представила новый клип Hypnodancer. В нем снялись Александр Гудков и другие звезды

Панк-поп-рэйв-группа Little Big порадовала меломанов новым музыкальным видео на композицию Hypnodancer — в первые часы после премьеры клипа его посмотрело более двух миллионов интернет-пользователей. Как и в прошлых видео Little Big, в этом клипе вместе с членами группы снялись их друзья. В Hypnodancer отметились шоумен Александр Гудков, стендап-комик Данила Поперечный, участница группировки "Ленинград" Флорида Чантурия, блогер Руслан Усачев, а также солист The Hatters Юрий Музыченко.


Как сообщили в сети участники Little Big, съемки музыкального клипа проходили в Санкт-Петербурге до начала пандемии COVID-19. Сюжет ролика рассказывает об ограблениях казино с помощью танцевального гипноза.

Клип Hypnodancer стал вторым музыкальным видео группы за весну текущего года. Предыдущая работа Little Big — клип на песню Uno, с которой они собирались выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020". Коронавирус разрушил все планы: организаторы отменили конкурс песни.


Юрий Музыченко и Илья Прусикин


# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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