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Гуф выпустил новый альбом и назвал себя «мистер извините»

Гуф выпустил новый альбом и назвал себя «мистер извините»Алексей ДолматовФото: Антон Волков / РИА Новости

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) совместно с минским хип-хоп-исполнителем Murovei выпустил альбом «Дом, который построил Алик». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В релиз вошли шесть песен, в записи приняли участие исполнители Смоки Мо, Deemars, Nemiga и V $ X V PRiNCE. В композиции под названием «На ветер» Гуф называет себя «мистер извините».

«Артисты высказываются коротко, лаконично и всегда исключительно по делу. На альбоме нашлось место и хлестким высказываниям, и лиричным балладам, а тексты определенно разойдутся на цитаты», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что релиз первого из альбома сингла «Непогода» состоялся в конце апреля, трек оказался в топ-5 российского iTunes.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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