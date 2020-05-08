Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » «Идут бои за территорию»: фото и видео пожара на пляже под Одессой

«Идут бои за территорию»: фото и видео пожара на пляже под Одессой

«Идут бои за территорию»: фото и видео пожара на пляже под Одессой

В ночь на пятницу, 8 мая, многие жители города Черноморска под Одессой слышали грохот в прибрежной зоне. Местные жители стали звонить по номерам спецслужб, сообщали о пожаре на улице Пляжной, в зоне за кафе «Черная каракатица». Ранее масштабный пожар произошел в курортном поселке Затока на юге Одесской области.

«На спецлинию „101“ поступил ряд сообщений, — рассказали в Черноморском отделе ГСЧС. — Люди сообщали о пламени, которое видно на территории центрального пляжа. Туда оперативно направили наших бойцов».

На пляже открытым пламенем горела летняя деревянная площадка заведения общепита, между кафе «Лунный свет» и ночным клубом «Метрополис». Площадь возгорания — 45 квадратных метров.

Час спустя пожарным удалось справиться с огнем. При разборе сгоревших конструкций обнаружили обломки металлического баллона.

«Пожарные были, можно сказать, в шаге от гибели. Если бы этот баллон с кислородом взорвался, когда там уже велись спасательные работы, избежать человеческих жертв было бы невозможно», — дополнили в отделе ГСЧС.

Там уточнили, что подобные баллоны должны находиться в специальных металлических фиксированных ящиках. По мнению специалистов, трагедия не произошла только по счастливой случайности.

Сейчас все материалы переданы следователям полиции. Им предстоит разобраться, уточнить все обстоятельства ЧП и выявить виновных.

Местные жители говорят: «Без поджога здесь не обошлось: идут бои за пляжную территорию».

Накануне в Одессе, как сообщали «ФАКТЫ», депутат горсовета — известный боксер — с боем отстоял свое кафе на пляже.

Ранее в Черноморске произошел масштабный пожар в караоке-клубе.

Фото с сайта chernomorsk. news

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские
Путин обратился к австрийцам с посланием
Путин обратился к австрийцам с посланием
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в

Топ на сегодня

Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях

Еще по теме

На известном одесском курорте сгорела база отдыха (фото)
При пожаре в частном доме под Псковом погибли трое детей
В Москве из горящего ангара спасли четырех человек
В Киеве горела больница