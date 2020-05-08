«Идут бои за территорию»: фото и видео пожара на пляже под Одессой

Анастасия Иванова

В ночь на пятницу, 8 мая, многие жители города Черноморска под Одессой слышали грохот в прибрежной зоне. Местные жители стали звонить по номерам спецслужб, сообщали о пожаре на улице Пляжной, в зоне за кафе «Черная каракатица». Ранее масштабный пожар произошел в курортном поселке Затока на юге Одесской области.

«На спецлинию „101“ поступил ряд сообщений, — рассказали в Черноморском отделе ГСЧС. — Люди сообщали о пламени, которое видно на территории центрального пляжа. Туда оперативно направили наших бойцов».

На пляже открытым пламенем горела летняя деревянная площадка заведения общепита, между кафе «Лунный свет» и ночным клубом «Метрополис». Площадь возгорания — 45 квадратных метров.

Час спустя пожарным удалось справиться с огнем. При разборе сгоревших конструкций обнаружили обломки металлического баллона.

«Пожарные были, можно сказать, в шаге от гибели. Если бы этот баллон с кислородом взорвался, когда там уже велись спасательные работы, избежать человеческих жертв было бы невозможно», — дополнили в отделе ГСЧС.

Там уточнили, что подобные баллоны должны находиться в специальных металлических фиксированных ящиках. По мнению специалистов, трагедия не произошла только по счастливой случайности.

Сейчас все материалы переданы следователям полиции. Им предстоит разобраться, уточнить все обстоятельства ЧП и выявить виновных.

Местные жители говорят: «Без поджога здесь не обошлось: идут бои за пляжную территорию».

Накануне в Одессе, как сообщали «ФАКТЫ», депутат горсовета — известный боксер — с боем отстоял свое кафе на пляже.

Ранее в Черноморске произошел масштабный пожар в караоке-клубе.

Фото с сайта chernomorsk. news