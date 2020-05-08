Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"

Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"

Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"

Режим самоизоляции, введенный в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, не лучшим образом отразился на отношениях в семье 39-летней Ким Кардашьян и 42-летнего Канье Уэста. Ранее в прессе уже появилась информация, что Ким недовольна тем, что на карантине забота о четырех детях полностью легла на ее плечи, в то время как Канье уделял время своему творчеству.

На днях же инсайдер поделился с изданием The Sun новыми подробностями карантина в этой звездной семье и связанных с ним последствий. Источник рассказал, что в период пандемии Ким и Канье без конца ссорятся и часто расходятся по разным углам дома, чтобы избежать обострения ситуации.


Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьмиКим и Канье постоянно спорят и буквально вгрызаются друг другу в глотки во время этой пандемии. Ким потихоньку начинает сходить с ума, потому что привыкла вести активный образ жизни и постоянно выходить в свет. Кроме того, большую часть времени Ким проводит одна с детьми. Она расстроена, что Канье не справляется со своими родительскими обязанностями. Они расходятся по разным углам дома, чтобы сохранять спокойствие и вести себя цивилизованно,

— сообщил инсайдер.

Напомним, что в конце апреля Канье Уэст решил дать своей жене передохнуть. Вместе с детьми рэпер отправился на их семейное ранчо в Вайоминге, в то время как Ким вместе со старшей сестрой Кортни сняла домик на побережье Малибу, где сейчас восстанавливает силы и свое моральное состояние.


Ким Кардашьян

Инсайдер утверждает, что Кардашьян был просто необходим этот перерыв, чтобы побыть одной и не слышать постоянных криков детей. При этом источник утверждает, что речь ни в коем случае не идет о неразрешимых проблемах в отношениях пары или разводе:

Несмотря на ссоры, у Ким и Канье нет серьезных проблем в браке. У них очень прочные отношения. Они в полном порядке и отлично справляются со своими отношениями. Их расстраивает, когда эту ситуацию преподносят иначе. Просто Ким, как и любой маме, тоже нужно немного времени для себя.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские
Путин обратился к австрийцам с посланием
Путин обратился к австрийцам с посланием
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в

Топ на сегодня

Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях

Еще по теме

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз
Друзья опровергают слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста
Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста был госпитализирован
Счастливые выходные: Канье Уэст поделился семейной фотографией с Ким Кардашьян и детьми