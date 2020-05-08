Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"

Вадим Карасев

Режим самоизоляции, введенный в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, не лучшим образом отразился на отношениях в семье 39-летней Ким Кардашьян и 42-летнего Канье Уэста. Ранее в прессе уже появилась информация, что Ким недовольна тем, что на карантине забота о четырех детях полностью легла на ее плечи, в то время как Канье уделял время своему творчеству.

На днях же инсайдер поделился с изданием The Sun новыми подробностями карантина в этой звездной семье и связанных с ним последствий. Источник рассказал, что в период пандемии Ким и Канье без конца ссорятся и часто расходятся по разным углам дома, чтобы избежать обострения ситуации.





Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьмиКим и Канье постоянно спорят и буквально вгрызаются друг другу в глотки во время этой пандемии. Ким потихоньку начинает сходить с ума, потому что привыкла вести активный образ жизни и постоянно выходить в свет. Кроме того, большую часть времени Ким проводит одна с детьми. Она расстроена, что Канье не справляется со своими родительскими обязанностями. Они расходятся по разным углам дома, чтобы сохранять спокойствие и вести себя цивилизованно,

— сообщил инсайдер.

Напомним, что в конце апреля Канье Уэст решил дать своей жене передохнуть. Вместе с детьми рэпер отправился на их семейное ранчо в Вайоминге, в то время как Ким вместе со старшей сестрой Кортни сняла домик на побережье Малибу, где сейчас восстанавливает силы и свое моральное состояние.





Ким Кардашьян

Инсайдер утверждает, что Кардашьян был просто необходим этот перерыв, чтобы побыть одной и не слышать постоянных криков детей. При этом источник утверждает, что речь ни в коем случае не идет о неразрешимых проблемах в отношениях пары или разводе:

Несмотря на ссоры, у Ким и Канье нет серьезных проблем в браке. У них очень прочные отношения. Они в полном порядке и отлично справляются со своими отношениями. Их расстраивает, когда эту ситуацию преподносят иначе. Просто Ким, как и любой маме, тоже нужно немного времени для себя.

Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст с детьми