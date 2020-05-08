Экс-дипломат уверен, что Германия пытается переписать историю Второй мировой

Вадим Карасев

Бывший заведующий международным отделом ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и член совета старейшин левой партии "LINKE" в ФРГ, немецкий дипломат Бруно Малов рассказал в беседе с РИА Новости, что в настоящее время Германия пытается переписать история Второй мировой войны. В основном происходит замалчивание важных информационных деталей, а также распространение посредством СМИ неправдивой информации об известных фактах истории.

Я считаю, что в Германии уже переписывается история Второй мировой войны. Из последнего: в СМИ написали о том, что украинцы освободили Берлин в мае 1945 года на основании того, что немецкую столицу брал Первый украинский фронт. Подобная дезинформация просто неприемлема. О том, какие национальности воевали в рядах Красной Армии, написано достаточно литературы. Почему СМИ в Германии считают возможным публиковать свои фантазии на этот счет? Еще один пример страшной лжи - это сравнивание ответственности Гитлера и Сталина, Германии и СССР за начало Второй мировой войны, - заявил Малов.

Российские власти неоднократно указывали на попытки иностранных государств переписать исторические события и фальсифицировать факты.

Подобные действия глава МИД Германии Хайко Маас назвал “бесчестными”, поскольку любое искажение истории Второй мировой и попытки переложить вину приведет только к расколу.

Отдельно Бруно Малов отметил, что в настоящее время немецкие СМИ с большим интересом пишут не о борьбе Советского Союза за сохранение общей безопасности Европы 30-х годов или вхождении в Лигу наций и попытках создания союза государств против нацистской Германии, а о Советско-германском договоре о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа).

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