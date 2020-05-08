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Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек

Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Виртуальные экскурсии и тематические программы Государственного Эрмитажа, который с 17 марта из-за коронавируса работает без посетителей, посмотрели около 26 миллионов человек, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.


"Сейчас 26 миллионов посетителей всех наших проектов и на сайте, и в социальных сетях", - сказал он в четверг на пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме.

Пиотровский отметил, что онлайн-проекты Эрмитажа интересуют как российскую, так и зарубежную аудиторию. Зрителям предоставляется возможность познакомиться и с той частью музейной жизни, которая обычно скрыта от посетителей. "Люди, регулярно посещающие Эрмитаж, писали нам, что за эти… недели узнали больше, чем за 30-40 лет посещения музея", - добавил он.


Глава Государственного Эрмитажа напомнил, что виртуальные экскурсии и тематические программы проходят ежедневно и предназначаются, в том числе, для детей, которые, по оценке Пиотровского, в наибольшей степени страдают от режима самоизоляции.


Согласно материалам на официальной странице Эрмитажа "ВКонтакте", в четверг, в частности, этой категории пользователей предлагается мастер-класс по изготовлению из бумаги античного амулета-оберега с изображением Медузы Горгоны (горгонейон).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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