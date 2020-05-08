Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель

Анастасия Иванова

Выздоровление пациента, инфицированного Covid-19, с течением болезни средней тяжести занимает не менее трех недель. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Все зависит от инфицирующей дозы вируса, от самого индивидуума, от организма человека. Если говорить о среднем течении заболевания и средней тяжести у пациента, то это проходит не менее чем через три недели, к сожалению. Плюс еще дальше восстановительный период и реабилитация», — сказала она.

Она подчеркнула, что переболевший, у которого уже нет симптомов болезни, может продолжать еще какое-то время выделять вирус.

«Поэтому обследование должно быть проведено, и после первого отрицательного результата [тестирования] должен быть обязательно повторный результат. Чаще всего эти результаты отрицательные мы видим после 21 дня от начала симптомов, — сообщила Малинникова. — На сегодняшний день считается, что если человек перенес эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то в принципе он выздоровел, и надо считать себя здоровым. Надо понимать, что вирус влияет на кроветворение, мы сейчас это знаем, и на сегодняшний день для наших пациентов нежелательно употребление, например, в продуктах витамина К (его избыток увеличивает вязкость крови. — ИА Newstes)».

Как сообщало ИА Newstes, ранее Елена Малинникова заявила, что в России активное распространение коронавирусной инфекции будет продолжаться до июня.