Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Американские СМИ пользуются языком вражды и продолжают распространять материалы, которые никак не приближают Москву и Вашингтон к установлению нормальных отношений. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя публикацию в We Are The Mighty, в которой моделируется сбрасывание термоядерной бомбы на Москву.
Как пишет издание, даже если сбросить бомбу над сердцем Советского Союза, она бы «отравила огромные территории Западной Европы и, вероятно, Соединенных Штатов». Над оружием большой мощности в прошлом веке работал создатель американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. Моделирование в симуляторе NukeMap, которое рассчитано максимум на мощность в сто мегатонн, показало, что если сбросить на Москву бомбу в сто раз слабее, чем задумал Теллер, это приведет к выпадению ядерных осадков на расстоянии порядка 1,5 тысячи километров, территория США не пострадает. Однако от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее, отмечает американское СМИ.
Как отмечает Иван Мезюхо, сам факт выхода такого материала говорит о том, что в прессе США все еще живут антироссийские мифы и штампы.
We Are The Mighty отмечает, что США отказались от разработки бомбы такой мощности, поскольку ее использование привело бы к уничтожению миллионов невинных людей. К тому же американские ядерные арсеналы «достаточно велики, чтобы уничтожить мир несколько раз». «Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — пишет автор статьи.