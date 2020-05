Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве

Лидия Мартынова

Американские СМИ пользуются языком вражды и продолжают распространять материалы, которые никак не приближают Москву и Вашингтон к установлению нормальных отношений. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя публикацию в We Are The Mighty, в которой моделируется сбрасывание термоядерной бомбы на Москву.

Как пишет издание, даже если сбросить бомбу над сердцем Советского Союза, она бы «отравила огромные территории Западной Европы и, вероятно, Соединенных Штатов». Над оружием большой мощности в прошлом веке работал создатель американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. Моделирование в симуляторе NukeMap, которое рассчитано максимум на мощность в сто мегатонн, показало, что если сбросить на Москву бомбу в сто раз слабее, чем задумал Теллер, это приведет к выпадению ядерных осадков на расстоянии порядка 1,5 тысячи километров, территория США не пострадает. Однако от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее, отмечает американское СМИ.

Как отмечает Иван Мезюхо, сам факт выхода такого материала говорит о том, что в прессе США все еще живут антироссийские мифы и штампы.

«Выход таких материалов напоминает времена холодной войны, это какие-то нездоровые тенденции. Можно говорить, что данная статья выглядит весьма симптоматично, учитывая сложности в американо-российских отношениях. За последние годы мы уже привыкли к тому, что политики в США обвиняют Россию в мифическом вмешательстве в американские выборы, во всех возможных грехах, и все это происходит абсолютно без доказательств. Но если нет здравой логики в реальной политике, то нечего удивляться выходу таких материалов в СМИ», — сказал Мезюхо в эфире радио Sputnik.

We Are The Mighty отмечает, что США отказались от разработки бомбы такой мощности, поскольку ее использование привело бы к уничтожению миллионов невинных людей. К тому же американские ядерные арсеналы «достаточно велики, чтобы уничтожить мир несколько раз». «Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — пишет автор статьи.