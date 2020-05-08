Эмили Ратажковски высказалась о мизогинии и своих откровенных съемках: "Это способ выжить!"

Вадим Карасев

28-летняя модель Эмили Ратажковски прославилась рекламными съемками и откровенными снимками в своем инстаграме, но такая популярность не устраивает ее. Ратажковски стремится заявить о себе и в других сфера, например, в общественной жизни, высказываясь на острые темы. Недавно у нее появилась очередная возможность высказаться — Эмили появилась на обложке июньского номера британского GQ и обсудила в интервью сексизм, мизогинию и полуобнаженные съемки как способ выжить.

Автором глянцевой фотосессии стал ее муж Себастьян Бир-Макклард, за которого она вышла замуж в феврале 2018 года после нескольких недель романа.





Эмили РатажковскиЯ извлекаю выгоду из своей внешности, работая моделью, чтобы выжить, а не чтобы рассказать миру о том, кто я есть на самом деле. Это способ заработать деньги и обрести стабильность. В глубине души, наверное, каждая 20-летняя девушка хочет прославиться,— сказала Ратажковски.





Эмили Ратажковски на обложке GQ

И добавила, что этот путь привел к тому, что многие люди теперь не воспринимают ее всерьез и сомневаются в наличии других способностей. Речь идет о сексизме и женоненавистничестве в мире. Женщина, которая выглядит определенным образом или преподносит себя определенным образом, якобы не может говорить о политике и читать книги. Это нелепо!— воскликнула модель.





Она вспомнила, как однажды журналист усомнился в том, что она читает книги, хотя о себе Эмили говорит, что любит читать. Это демонстрирует, насколько глубоки некоторые представления о женщинах,— добавила она.





При этом Ратажковски отметила, что раньше и сама так же судила о других женщинах. Она вспомнила, как когда-то сомневалась в актерском таланте Деми Мур, оценивая ее по внешности. Я списала ее со счетов из-за сексуальной внешности,— сказала Эмили в интервью.





Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард