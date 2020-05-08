Как найти родственника, который пропал без вести в Великую Отечественную

Вадим Карасев

У многих людей есть родственники, пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны, деды и прадеды, о судьбе которых хотелось бы что-то знать. Сегодня отыскать информацию вполне реально — создано множество сайтов с оцифрованными архивами. Однако не все знают, какие ресурсы будут действительно полезны, что нужно иметь для точного поиска и, главное, что делать потом с полученной информацией. Эта статья даст ответы на все эти вопросы и поможет вам сэкономить время.

Что нужно знать о родственнике до начала поисков

Как минимум фамилию и имя. Еще вам может понадобиться отчество, год и место рождения. Для более точного запроса необходимо знать дату призыва, военное звание и информацию о том, из какого населенного пункта ваш родственник отправился на фронт. Это все может помочь и в том случае, если фамилия вашего деда/прадеда сильно распространена, а в архивах много людей с такой же фамилией.

Следует учесть, что данные могли быть искажены людьми, которые их записывали. Поэтому проверяйте сразу все варианты написания имени и фамилии. Сохранившиеся фотографии могут помочь установить дату службы, род войск, а по погонам и знакам различия можно определить звание. Не лишними будут и письма с фронта — по штемпелю на конверте можно узнать номер дивизии, полка и даже обозначение военной операции, в которой участвовал ваш предок.

Какие сайты могут помочь в поиске участника войны

Идти никуда не нужно, ведь по существующим в сети базам данных можно узнать огромное количество информации, имея лишь имя и фамилию родственника. А помощь от волонтеров вы можете получить на форумах порталов, посвященных ветеранам ВОВ, поисковым движениям и т.д. Также есть множество энтузиастов, которые увлечены этой темой и готовы безвозмездно поделиться информацией.

Начать свой путь лучше всего с самых известных сайтов и архивов. Например, с центрального архива Минобороны России. В меню слева нужно выбрать пункт "Память народа". В открывшейся форме ввести ФИО и дату рождения вашего родственника. После обработки запроса программа выдаст имеющуюся в фонде информацию – воинское звание, награды, данные о месте захоронения.

Сайт Центрального архива

Если вы не нашли в этом огромном архиве своего предка, обратитесь к порталу ОБД "Мемориал". Этот банк данных был создан по инициативе Минобороны РФ и содержит более 17 млн листов архивных документов. Вы можете найти там информацию о дате и причине смерти своего родственника, а также о месте захоронения. Кроме того, в анкетах содержатся данные о населенном пункте, где был рожден, призывался и проходил службу солдат.

Еще одна база данных, которая может вам помочь. Информация на этом портале собрана и пополняется участниками общероссийской акции "Бессмертный полк", о которой многие уже слышали. На сайте более 500 000 анкет и множество историй о воинах ВОВ с фотографиями, которые были переданы родными и близкими этих людей. Введя в строку поиска имя и фамилию вашего предка, вы можете не только найти общую информацию о нем, но и прочесть воспоминания его близких, узнать о его боевых подвигах и наградах, боевых операциях, в которых он участвовал.

Поисковая система на сайте "Бессмертного полка"

И, конечно же, стоит упомянуть про старейший портал по установлению судеб погибших и пропавших без вести военнослужащих, который содержит большой архив информации о ВОВ в целом и о ее участниках. Также проект имеет собственный тематический форум и канал на YouTube.

Помимо крупных баз данных, есть возможность обратиться к книгам памяти в электронном виде. Например, на странице "Поискового движения России" есть книги памяти по многим регионам России. Там же можно найти электронную версию книги "Имена из солдатских медальонов", с первого по шестой том. Эта книга содержит сведения о погибших в годы войны, чьи останки были найдены поисковыми группами.

Что делать, если никакой информации в крупных базах данных нет

Вы можете отправить запрос в архив Министерства обороны РФ по адресу: 142100 Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74. "Центральный архив Министерства обороны РФ".

В письме четко сформулируйте цель запроса, вложите все имеющиеся фотографии и документы искомого человека и один пустой конверт с заполненным обратным адресом. Письмо должно быть заказным. Ждать официальный ответ из архива придется долго — минимум полгода. Приготовьтесь к тому, что вам могут отказать в предоставлении информации, если она засекречена. Или предложат приехать в архив лично, с подтверждающими родственные связи документами.

Иногда прояснить судьбу пропавшего без вести могут помочь люди, которые занимаются поиском и перезахоронением останков погибших солдат. Обратитесь в крупную поисковую организацию. Там вы найдете форум, на котором в специальном разделе можно разместить свою просьбу о помощи в поиске пропавшего во время войны родственника.

Темы форума "Поискового движения России"

Что делать с полученной информацией об участнике войны

Если вы нашли информацию о месте захоронения вашего предка, не поленитесь и съездите туда. Скосите траву на могиле, покрасьте оградку, помойте памятник, уберите мусор и ветки. За могилами дедов и прадедов должны ухаживать их потомки, не стоит об этом забывать.

На сайте "Бессмертного полка" вы можете разместить свою историю о родственнике — участнике ВОВ. Тогда личная история вашей семьи станет историей всей страны. Нередки случаи, когда люди, прочтя рассказ на сайте, узнавали в главном герое своего прадеда или деда, тем самым восстанавливая родственные связи в настоящем времени.

И, конечно же, очень важно сохранить найденную информацию для своих детей и внуков. Это неоценимый подарок вашим потомкам: передавая эти воспоминания своим детям, вы строите мир без войны в будущем.