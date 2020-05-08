Канальные кондиционеры от мировых брендов в интернет-магазине «Aero-control»

Роман Иванов

Крупнейший в Санкт-Петербурге интернет-магазин климатической техники «Aero-control» предлагает широкий ассортимент канальных кондиционеров. На сайте представлены кондиционеры от известных производителей, таких как Midea, MITSUBISHI, LG и т.д.

Канальные кондиционеры – это идеальное решение для жаркого лета. Особенностью данного типа климатической техники является способ их исполнения и монтажа, а также возможность создавать высокое давление и охлаждать помещения больших площадей и объемов. Они идеально подходят для офисных зданий, музеев и спортивных залов. Все представленные в интернет-магазине канальные кондиционеры изготовлены из компонентов самого высокого качества, отличается передовыми технологиями, высокой эффективностью и простотой в использовании. Не ждите приближения лета, закажите кондиционер заранее!

Канальный кондиционер Midea

Компания Midea – это ведущий мировой производитель бытовых и профессиональных кондиционеров. Midea имеет почти тридцатилетний опыт работы на рынке климатической техники. В настоящее время компания является международным брендом и эталоном по изготовлению устройств в этой отрасли, которые характеризуются высоким классом энергоэффективности. Наиболее важными особенностями кондиционеров Midea являются высокая производительность, энергоэффективность, а также первоклассный дизайн и функциональность.

Канальный кондиционер MITSUBISHI

MITSUBISHI ELECTRIC – известная на весь мир компания с почти 100-летней историей в области разработки, создания и реализации система кондиционирования и вентиляции. Характерными особенностями их продукции являются материалы высочайшего качества, высокая точность сборки, технологические инновации, оригинальные японские комплектующие. Также стоит отметить, что MITSUBISHI постоянно совершенствует свою продукцию, стараясь, чтобы их техника соответствовала самым высоким экологическим стандартам. Бренд Митсубиси задает тенденции в индустрии кондиционирования и вентиляции.

Подобрать необходимый кондиционер вы сможете на сайте интернет-магазина климатической техники в Санкт-Петербурге «Aero-control» по адресу spb.aero-control.ru.