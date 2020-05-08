Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками

Алексей Вольцев

Кандидат на пост министра флота США Кеннет Брейтуэйт заявил комитету сената США по вооруженным силам, что лично наблюдал за российскими подлодками в ходе учений норвежских ВМС.

"Подводные военные действия становятся все большим вызовом по мере того, как наши противники продолжают совершенствовать свои боевые системы. Я это видел из первых рук в бытность послом США в Норвегии. Мне представилась возможность поплавать на борту норвежской субмарины в рамках тесного сотрудничества и партнерства с норвежским флотом, чтобы идентифицировать и фиксировать движения российских субмарин в регионе Арктики", - заявил Брейтуэйт в письменных показаниях комитету. Он не сказал, когда и где это происходило.

"Министерство флота будет поддерживать наше преимущество под водой, постоянно совершенствуя наступательные подводные силы, в основном ударные подводные лодки, а также будущие беспилотные подводные аппараты и силы противолодочной обороны", - заявил Брейтуэйт.

Норвегии с 2018 года. В марте текущего года президент Дональд Трамп выдвинул его на пост министра флота в составе Пентагона.