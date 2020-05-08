Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»

Вадим Карасев

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон. Об этом сообщает People.

Согласно источнику издания, пара рассталась еще в апреле. «У Кары и Эшли всегда были свои взлеты и падения, но теперь все кончено. Их отношения завершились», — рассказал он.

Отмечается, что во время периода самоизоляции Делевинь проводила время не с актрисой из «Милых обманщиц», а со своими друзьями — моделями Кайей Гербер и Маргарет Куэлли.

Слухи о романе между Делевинь и Бэнсон появились в августе 2018 года. Тогда в сети были опубликованы снимки, на которых девушки обнимались и целовались. Месяцем позднее звезды подтвердили свой роман.

В июле 2019 года поклонники обратили внимание на то, что Эшли Бенсон сделала татуировку с инициалами Кары Делевинь. Они также нашли фотографию, на которой видно, что на теле Делевинь вытатуирована первая буква имени ее девушки.