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Китай предрек скорую победу над коронавирусом в России

Китай предрек скорую победу над коронавирусом в РоссииФото: АГН «Москва»

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина в скорой победе над эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Мы уверены, что скоро Россия одержит победу над коронавирусом», — предрек китайский лидер. Он добавил, что Пекин продолжит помогать Москве в борьбе с эпидемией, и отметил, что страны смогут разработать вакцину.

Председатель КНР добавил, что некоторые международные силы пытаются обвинить Китай в начале эпидемии, однако Россия продолжает оставаться на его стороне. Си Цзиньпин также поздравил Путина с Днем Победы, подчеркнув, что «история стоит того, чтобы помнить ее вечно».

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество страны заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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