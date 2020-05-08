Конгресс США опубликовал документы по делу о «вмешательстве» России

Лидия Мартынова

Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в четверг, 7 мая, опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом пишет «Царьград».

Достоянием общественности, в частности, стали показания сына действующего президента США Дональда Трампа-младшего, бывшего помощника Трампа Хоупа Хикса, экс-помощницы прежнего президента Барака Обамы Сьюзан Райс, бывшего главы национальной разведки Дэна Коутса и других политиков, данные в ходе расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, которое проводилось в 2017-2019 годах.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, комментируя публикацию документов, заявил, что «стенограммы подробно описывают усилия кампании Трампа по использованию и сокрытию помощи России на президентских выборах 2016 года».

После выборов президента США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием этих «попыток» занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, однако спустя два года он был вынужден констатировать отсутствие сговора Трампа с Москвой. Вместе с тем он заявил, что якобы подтвердились попытки РФ воздействовать на ход выборов.