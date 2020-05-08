КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
Парламентская фракция Партии социалистов назвала решение Конституционного суда Молдавии о признании российского кредита в 200 млн евро незаконным. Социалисты подчеркивают, что этот госинститут захвачен оппозицией с целью «продвижения политических и олигархических интересов».
В ПСРМ утверждают, что судьи под управлением нового лояльного правоцентристам председателя Домники Маноле, вступившей в должность перед принятием запроса о конституционности кредитного договора, при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями «олигархов, намеревающихся вернуться в страну».
Партнеров по правящей коалиции поддержали коллеги из Демпартии. В ДПМ отмечают, что независимо от решения КС, властям необходимо обеспечить обязательства по социальным выплатам и гарантиям в условиях экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса.
Коалиция считает, что усилия по стабилизации ситуации правительство, президент и парламент должны прилагать вместе.
ИА Newstes сообщало, что председателем Конституционного суда РМ Домнику Маноле избрала коллегия тайным голосованием после увольнения с должности 23 апреля экс-депутата от ПСРМ Владимира Цуркана на основании выражения вотума недоверия. В настоящее время он подал протест, считая свое увольнение незаконным. Тогда социалисты впервые начали говорить, что КС переходит под контроль определенных политических сил, что ставит под сомнение объективность работы этого государственного института. По их мнению, за оппозиционными политобъединениями (группа бывших демократов Pro Moldova, партия «Шор», блок ACUM), принципиально выступающими против российской помощи, стоят бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и председатель партии «Шор» Илан Шор. Оба бизнесмена после отстранения от власти демократов летом 2019 года скрываются от молдавского правосудия за финансовые преступления, при этом дистанционно проявляют активность, стремясь развалить коалицию ДПМ и ПСРМ и подтолкнуть страну к досрочным выборам.