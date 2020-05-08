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КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ

КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ

Парламентская фракция Партии социалистов назвала решение Конституционного суда Молдавии о признании российского кредита в 200 млн евро незаконным. Социалисты подчеркивают, что этот госинститут захвачен оппозицией с целью «продвижения политических и олигархических интересов».

В ПСРМ утверждают, что судьи под управлением нового лояльного правоцентристам председателя Домники Маноле, вступившей в должность перед принятием запроса о конституционности кредитного договора, при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями «олигархов, намеревающихся вернуться в страну».

«Сегодня Молдавия проиграла. Проиграли демократия и правовое государство. Те, кто снова захватил Конституционный суд и продвигал это антинациональное, антинародное решение, должны взять на себя всю ответственность. Решение является и опасным прецедентом для будущих международных соглашений, которые легко могут быть отменены Конституционным судом ради смутных интересов», — говорится в заявлении политформирования.

Партнеров по правящей коалиции поддержали коллеги из Демпартии. В ДПМ отмечают, что независимо от решения КС, властям необходимо обеспечить обязательства по социальным выплатам и гарантиям в условиях экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса.

«Даже после решения Конституционного суда, независимо от того, являемся ли мы правыми, центристскими или левыми партиями, мы все обязаны предоставлять нашим гражданам зарплаты и пенсии, дороги, больницы, школы. Проблема остается и должна быть решена», — подчеркнул председатель ДПМ Павел Филип.

Коалиция считает, что усилия по стабилизации ситуации правительство, президент и парламент должны прилагать вместе.

«Необходимо найти решения для того, чтобы граждане вовремя получали пенсии и зарплаты, социальные пособия, а экономические агенты — поддержку для сохранения рабочих мест, для ремонта дорог и уличного освещения», — заключили представители парламентского большинства.

ИА Newstes сообщало, что председателем Конституционного суда РМ Домнику Маноле избрала коллегия тайным голосованием после увольнения с должности 23 апреля экс-депутата от ПСРМ Владимира Цуркана на основании выражения вотума недоверия. В настоящее время он подал протест, считая свое увольнение незаконным. Тогда социалисты впервые начали говорить, что КС переходит под контроль определенных политических сил, что ставит под сомнение объективность работы этого государственного института. По их мнению, за оппозиционными политобъединениями (группа бывших демократов Pro Moldova, партия «Шор», блок ACUM), принципиально выступающими против российской помощи, стоят бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и председатель партии «Шор» Илан Шор. Оба бизнесмена после отстранения от власти демократов летом 2019 года скрываются от молдавского правосудия за финансовые преступления, при этом дистанционно проявляют активность, стремясь развалить коалицию ДПМ и ПСРМ и подтолкнуть страну к досрочным выборам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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