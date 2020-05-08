Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Анастасия Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне и обсудили российско-абхазские отношение, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает МИД РФ.

"Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с договором между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.