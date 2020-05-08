Льготу для ветеранов боевых действий при оплате ЖКУ предлагают уточнить

Алексей Вольцев

Подготовлен законопроект, который призван устранить неоднозначное толкование нормы о льготах для ветеранов боевых действий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом «Парламентской газете» сообщила председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Ранее услугу по общедомовым нуждам перенесли из коммунальной части в жилищную. После этого возникла ситуация, при которой в Жилищном кодексе есть правильное определение по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг для ветеранов боевых действий, а в законе «О ветеранах» его нет, то есть компенсация расходов на оплату коммунальных услуг уже предусмотрена, но чётко не зафиксирована», — объяснила Хованская.

Депутат обратила внимание на то, что законодательная инициатива появилась в результате обращения в комитет Госдумы главы одной из управляющих компаний Ярославской области.

По словам Галины Хованской, проект поправок в закон «О ветеранах» сейчас находится на согласовании в Правительстве, а затем документ будет внесён в Госдуму вместе с главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

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