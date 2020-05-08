Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"

Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"

Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"

Несколько дней назад певице Адель исполнилось 32 года, и этот праздник она встретила большой переменой: за последний год ей удалось похудеть настолько сильно, что поклонники перестали ее узнавать. Теперь каждая новая фотография британской звезды в инстаграме вызывает обсуждения в прессе и сети, хотя Адель и редко публикует свои снимки. Ажиотаж вокруг постройневшей певицы заставил ее личного тренера Пита Джерасимо высказаться в инстаграме.

Очень неприятно читать негативные комментарии и обвинения в ненависти к полным людям, потому что подобные вещи искажают историю похудения Адель. Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории. Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду,— раскрыл Джерасимо секрет ее похудения.


Адель до похудения


... и после

Год назад стало известно о расставании Адель с мужем Саймоном Конекки, от которого она родила сына Анджело. О личных переменах ее тренер тоже упомянул в своем посте.

В ее жизни произошли серьезные личные перемены. Вполне естественно, что с изменениями приходит новый взгляд на саму себя. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело,— добавил ее тренер.

Он заключил, что работа певицы над собой была тяжелой, но теперь она готова к новым выступлениям, потому что в остальном совсем не изменилась.


Адель с поклонницей


Адель с друзьями


 


Пит Джерасимо  и Адель

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть:
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех
Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться
Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Знаки Зодиака, способные предвидеть будущее
Знаки Зодиака, способные предвидеть будущее
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по Москве
Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Адель оказалась фанаткой популярного реалити-шоу
СМИ раскрыли баснословные заработки Адель
Адель стала третьей в мире обладательницей двух "бриллиантовых" альбомов
Адель попросила фанатов помочь ей избавиться от вредной привычки