Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"

Вадим Карасев

Несколько дней назад певице Адель исполнилось 32 года, и этот праздник она встретила большой переменой: за последний год ей удалось похудеть настолько сильно, что поклонники перестали ее узнавать. Теперь каждая новая фотография британской звезды в инстаграме вызывает обсуждения в прессе и сети, хотя Адель и редко публикует свои снимки. Ажиотаж вокруг постройневшей певицы заставил ее личного тренера Пита Джерасимо высказаться в инстаграме.

Очень неприятно читать негативные комментарии и обвинения в ненависти к полным людям, потому что подобные вещи искажают историю похудения Адель. Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории. Она никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду,— раскрыл Джерасимо секрет ее похудения.





Адель до похудения





... и после

Год назад стало известно о расставании Адель с мужем Саймоном Конекки, от которого она родила сына Анджело. О личных переменах ее тренер тоже упомянул в своем посте.

В ее жизни произошли серьезные личные перемены. Вполне естественно, что с изменениями приходит новый взгляд на саму себя. Она улучшила собственные пищевые привычки и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания. Адель все это делает только для себя и своего сына Анджело,— добавил ее тренер.

Он заключил, что работа певицы над собой была тяжелой, но теперь она готова к новым выступлениям, потому что в остальном совсем не изменилась.





Адель с поклонницей





Адель с друзьями

Пит Джерасимо и Адель