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Лишь бы в этом году. В Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян

Лишь бы в этом году. В Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян
Турецкие власти ожидают возвращения туристов из России, Великобритании и Германии уже в июле, указывается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турецких СМИ, министр туризма и культуры Мехмет Эрсой и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провели рабочую встречу с губернатором Антальи Муниром Караоглу и представителями туристического сектора для обсуждения плана возвращения иностранцев на курорты страны.

По мнению опрошенных экспертов турецкого и российского турбизнеса, исходя из опыта восстановления авиасообщения между Россией и Турцией в 2016 году, сначала могут быть запущены регулярные рейсы, и спустя некоторое время – чартеры.


сообщило, что туристические чартеры в Анапу могут начать летать летом.
# В мире
По материалам: ria.ru

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