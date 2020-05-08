Лишь бы в этом году. В Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян

Лидия Мартынова

Турецкие власти ожидают возвращения туристов из России, Великобритании и Германии уже в июле, указывается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турецких СМИ, министр туризма и культуры Мехмет Эрсой и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провели рабочую встречу с губернатором Антальи Муниром Караоглу и представителями туристического сектора для обсуждения плана возвращения иностранцев на курорты страны.

По мнению опрошенных экспертов турецкого и российского турбизнеса, исходя из опыта восстановления авиасообщения между Россией и Турцией в 2016 году, сначала могут быть запущены регулярные рейсы, и спустя некоторое время – чартеры.

сообщило, что туристические чартеры в Анапу могут начать летать летом.