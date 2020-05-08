Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в браке или без него»

Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в браке или без него»

Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в браке или без него»
Певица пообщалась в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой. В женском разговоре по душам Лолита была откровенна. Звезда призналась, что все, что происходило в ее личной жизни, — ценный и необходимый опыт.

Сегодня у эксцентричной певицы есть любимый мужчина, личность которого она не желает раскрывать. На это есть причина: Лолита пока не знает, как сложатся в дальнейшем эти отношения. Единственное, что отметила с полной уверенностью, — замуж не собирается.

Милявская подсчитала, что в общей сложности была в браке 32 года. «Я заслужила право на роман без обязательств. Но он все понимает», — отметила она. 

Она сразу предупредила возлюбленного, что не намерена быть примерной избранницей, которая будет наглаживать рубашки, готовить ужины и приносить в жертву себя и свое время в угоду отношениям. 

Но и содержанкой стать не готова. С обеспеченными ухажерами у Лолиты никогда не было долгих романов. Она понимала, то обычно такие мужчины рано или поздно станут ограничивать ее в карьере, а она не была к этому готова. 

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — отметила Лолита.

Буквально на днях артистка вновь обрела статус незамужней дамы. Официальный развод с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым наконец состоялся. Правда, мужчина крайне обижен на экс-супругу. 

«На суде он обвинил Лолиту в клевете, — делился со «СтарХитом» адвокат певицы Сергей Жорин. — Постоянно пишет какие-то доносы — то почту вскрыли, то опровергает, что кормил ее наркотиками. То есть, еще в браке зарабатывая походами на телек за счет Лолиты, он пытается теперь посадить ее в тюрьму, выдвигая против нее все новые и новые иски».

Милявская предпочитает не ворошить прошлое, а с надеждой смотрит в будущее. По ее словам, она может загрустить, когда у близких какие-то проблемы, но старается все-таки держаться на позитиве. 

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски
Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Вознесение Господне в мае 2020 года
Вознесение Господне в мае 2020 года
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с Россией
В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о
Гуф выпустил новый альбом и назвал себя «мистер извините»
Гуф выпустил новый альбом и назвал себя «мистер извините»
В Твери по предписанию прокуратуры демонтировали таблички о расстреле поляков
В Твери по предписанию прокуратуры демонтировали таблички о расстреле
Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в браке или без него»
Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Участники Guns N
Участники Guns N
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Лолита начала искать себе место на кладбище
Лолита показала, как выглядит без макияжа (фото)
Свой 53-й день рождения певица Лолита провела на работе
Лолита рассталась с молодым мужем