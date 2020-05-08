Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в браке или без него»

Алексей Вольцев

Певица пообщалась в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой. В женском разговоре по душам Лолита была откровенна. Звезда призналась, что все, что происходило в ее личной жизни, — ценный и необходимый опыт.

Сегодня у эксцентричной певицы есть любимый мужчина, личность которого она не желает раскрывать. На это есть причина: Лолита пока не знает, как сложатся в дальнейшем эти отношения. Единственное, что отметила с полной уверенностью, — замуж не собирается.

Милявская подсчитала, что в общей сложности была в браке 32 года. «Я заслужила право на роман без обязательств. Но он все понимает», — отметила она.

Она сразу предупредила возлюбленного, что не намерена быть примерной избранницей, которая будет наглаживать рубашки, готовить ужины и приносить в жертву себя и свое время в угоду отношениям.

Но и содержанкой стать не готова. С обеспеченными ухажерами у Лолиты никогда не было долгих романов. Она понимала, то обычно такие мужчины рано или поздно станут ограничивать ее в карьере, а она не была к этому готова.

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — отметила Лолита.

Буквально на днях артистка вновь обрела статус незамужней дамы. Официальный развод с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым наконец состоялся. Правда, мужчина крайне обижен на экс-супругу.

«На суде он обвинил Лолиту в клевете, — делился со «СтарХитом» адвокат певицы Сергей Жорин. — Постоянно пишет какие-то доносы — то почту вскрыли, то опровергает, что кормил ее наркотиками. То есть, еще в браке зарабатывая походами на телек за счет Лолиты, он пытается теперь посадить ее в тюрьму, выдвигая против нее все новые и новые иски».

Милявская предпочитает не ворошить прошлое, а с надеждой смотрит в будущее. По ее словам, она может загрустить, когда у близких какие-то проблемы, но старается все-таки держаться на позитиве.

Фото: Legion-Media