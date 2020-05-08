Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Ломали ребра и вырывали ногти: под Харьковом двое мужчин зверски пытали подростка

Ломали ребра и вырывали ногти: под Харьковом двое мужчин зверски пытали подростка

Ломали ребра и вырывали ногти: под Харьковом двое мужчин зверски пытали подростка

В поселке Рогань под Харьковом двое мужчин подвергли жестоким пыткам 17-летнего подростка. У юноши сломаны четыре ребра, перелом носа, черепно-мозговая травма, а также множественные гематомы и порезы острым предметом. После того, как пострадавшего осмотрели в больнице, врачи обнаружили еще и внутреннее кровотечение в брюшной полости.

Избитого подростка нашли в ночь на 6 мая лежавшим на остановке. Перед этим юноша более восьми часов не выходил на связь. Говорить пострадавший не может, потому о случившемся полиции и журналистам рассказала мать. По ее словам, сына пытали двое местных жителей. По версии матери, у подростка случился конфликт с двумя девушками, после чего отец первой девушки и приятель второй решили устроить вендетту.

«Несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. Ему сразу разбили о голову телефон, чтобы не смог позвонить», — рассказала мать пострадавшего харьковскому сайту 057.ua.

Также женщина рассказала, что сыну пытались вырезать на спине неприличное слово, хотели сорвать ногти с пальцев рук. Одна из девушек снимала весь этот процесс на видео.

Мать пострадавшего обратила внимание, что обидчики сына особо не скрываются. Женщина опасается, что виновные уйдут от ответственности.

«ФАКТАМ» в полиции рассказали, что по факту случившегося открыли уголовное производство. С пострадавшим следователи еще не общались. Полицейские пообещали предоставить комментарий позже.

Напомним, ранее в Харькове избили известного журналиста. А прокуратура Харьковской области занялась попыткой полицейских утаить жестокое избиение и убийство молодой женщины.

Фото 057.ua


Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее родню
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая
Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Готовности не услышали. В МИД РФ сообщили о несогласии США продлить ДСНВ
Готовности не услышали. В МИД РФ сообщили о несогласии США продлить
Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая гвардия": первые фото
Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая
Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 8 этажа
В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 8 этажа
Церемония для галочки: почему Европа спешно забывает последнюю мировую войну
Церемония для галочки: почему Европа спешно забывает последнюю
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года
4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года
Бывшие армянские премьеры пришли в суд поручиться за экс-президента
Бывшие армянские премьеры пришли в суд поручиться за экс-президента

Топ на сегодня

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

Еще по теме

Пропавшего 15–летнего школьника нашли в Нижегородской области
Два человека ранены из Травматического пистолета в Подмосковье
В тундре на Чукотке нашли труп 13-летнего подростка
В США пенсионер счел темнокожего подростка мусором и застрелил