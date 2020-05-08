Ломали ребра и вырывали ногти: под Харьковом двое мужчин зверски пытали подростка

Лидия Мартынова

В поселке Рогань под Харьковом двое мужчин подвергли жестоким пыткам 17-летнего подростка. У юноши сломаны четыре ребра, перелом носа, черепно-мозговая травма, а также множественные гематомы и порезы острым предметом. После того, как пострадавшего осмотрели в больнице, врачи обнаружили еще и внутреннее кровотечение в брюшной полости.

Избитого подростка нашли в ночь на 6 мая лежавшим на остановке. Перед этим юноша более восьми часов не выходил на связь. Говорить пострадавший не может, потому о случившемся полиции и журналистам рассказала мать. По ее словам, сына пытали двое местных жителей. По версии матери, у подростка случился конфликт с двумя девушками, после чего отец первой девушки и приятель второй решили устроить вендетту.

«Несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. Ему сразу разбили о голову телефон, чтобы не смог позвонить», — рассказала мать пострадавшего харьковскому сайту 057.ua.

Также женщина рассказала, что сыну пытались вырезать на спине неприличное слово, хотели сорвать ногти с пальцев рук. Одна из девушек снимала весь этот процесс на видео.

Мать пострадавшего обратила внимание, что обидчики сына особо не скрываются. Женщина опасается, что виновные уйдут от ответственности.

«ФАКТАМ» в полиции рассказали, что по факту случившегося открыли уголовное производство. С пострадавшим следователи еще не общались. Полицейские пообещали предоставить комментарий позже.

Напомним, ранее в Харькове избили известного журналиста. А прокуратура Харьковской области занялась попыткой полицейских утаить жестокое избиение и убийство молодой женщины.

Фото 057.ua