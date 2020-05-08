Лунный день сегодня 8 мая 2020 года

Вадим Карасев

Луна в Стрельце обещает неожиданные и приятные события, которые оставят глубокий след в вашей жизни на долгие годы. Не упустить их, а также привести все сферы жизни к гармонии помогут рекомендации лунного календаря.

Наступающий лунный день станет временем развязывания давних и запутанных узлов: если какая-то ситуация доставляла вам беспокойство в течение последних лет, именно сегодня велик шанс того, что она резко и благополучно разрешится. Возможно, появится некоторая нервозность, чувство неустроенности и даже страха перед будущим. Но обращать внимания на эти сигналы не стоит, иначе можно сбиться с верного курса.

Фаза Луны: 16-17 лунные сутки. Сегодня убывающая Луна в Стрельце подчеркнет глубину и остроту проблем, усилит эмоции. По этой причине астрологи советуют заняться саморазвитием, разрешением накопившихся проблем и планированием будущего.

Магнитные бури: метеорологи прогнозируют спокойный день, без резких коллебаний магнитосферы.

Благоприятные дела 8 мая:

планирование и подведение итогов;избавление от негативных программ и внутренних противоречий;покупки и решение финансовых вопросов;художественные и философские интересыоформление юридических дел, решение правовых вопросов;займы и передача денег в долг.

Опасности и риски 8 мая:

Домашние дела при Луне в Стрельце

импульсивность, вспыльчивость, желание иметь много и сразу;преувеличение возможностей и сил;выяснение отношений, конфликтность;склонность многое принимать на веру.

В пятницу рекомендуется как можно больше времени уделить своему отдыху. Займитесь самопознанием, любимым хобби или просто примите ванну с аромамаслами. Отдохнув и наполнив себя гармонией, вы улучшите энергетику дома и привлечете процветание.

Работа и деньги в пятницу

Для удержания достигнутого успеха сегодня нужно максимально сосредоточиться и сконцентрироваться на рабочих делах. Не стоит браться за решение многих задач. Выберите одну, самую важную и актуальную. При этом детально разберите ее, установите очередность действий и только после приступайте к работе. Если этого не сделать, то конец недели можно встретить совершенно обессиленными. С точки зрения денег больше всего повезет тем, кто зарабатывает на жизнь интеллектом или творчеством. Бизнесменам лучше не рисковать.

Внешний вид по лунному календарю

Легкие, струящиеся и яркие ткани внесут новизну и разнообразие в жизнь. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть открытыми для экспериментов и изменений во внешности: может быть, настало время изменить любимый спортивный стиль на что-то более праздничное и светское?

Любовь и отношения сегодня

Стабильности и благоденствия в любви астрологи не обещают. Сердца многих сегодня будут переполнены романтическими чувствами, но за чрезмерным сосредоточением на собственных ощущениях будет сложно заметить чувства своего партнера. Есть риск невольно пренебречь интересами близкого человека, что может стать причиной любовных неурядиц. Во избежание ссор и конфликтов стоит временно забыть о себе и подарить всю любовь второй половинке.

Настроение и здоровье 8 мая

Сегодня астрологи советуют всем и каждому помнить о чувстве долга — оно наш верный помощник и советчик. Находите время побыть в уединении с собой и своими мыслями. Это поможет понять причины происходящих проблем и найти их быстрое решение.

В плане здоровья особого беспокойства не ожидается. Пострайтесь направить энергию в мирное русло. Тут все в обычном порядке: профилактика заболеваний, витаминное питание, легкий фитнес, свежий воздух.