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Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»

Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Звезда «Реальных пацанов» еще не обзавелась наследниками. Однако признается, что мечтает познать радость материнства. По словам артистки, она станет не только заботливым родителем, но и понимающим другом.

Марина Федункив считает, что добиться успеха можно в любом возрасте. И она сама яркий тому пример. Юмористка обрела популярность в 37 лет после участия в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, а недавно заявила о себе как о талантливой вокалистке.

Однако звезда признается, что для полного счастья ей не хватает семьи. 48-летняя Федункив мечтает обзавестись наследниками. «Конечно, если Бог даст, хотелось бы стать хорошей мамой, мамой-другом», — размышляет звезда.

По словам Марины, она умеет поддерживать близких ей людей. «Конечно, у меня не всегда хватает времени на долгие беседы и кухонные посиделки, — уточняет артистка. — Но если друг звонит и говорит, что ему нужна конкретно моя помощь, то не откажу. Найду время выслушать, какой бы усталой я ни была».

Напомним, что у артистки было два длительных романа, которые закончились провалом. Первый избранник ревностно относился к ее профессиональным удачам, а второй и вовсе оказался зависимым от запрещенных веществ.


«Ну как от больного человека рожать детей? Он наркоман был, да. А я думала, что я могу изменить этот мир. Но, если человек этого не хочет сам, это бесполезно. Я тогда была одержима этим желанием», — вспоминала она в одном из телеинтервью.

Впрочем, Федункив поддерживает оптимизм, уверяя, что прошлые промахи пошли ей только на пользу. «Я согласна с тем, что в 20 лет мы особо не соображаем. Ох, и правда, мне бы иметь холодный ум в юности — скольких бы ошибок избежала! Много «но» — это не всегда плохо: чем их больше, тем выше шанс быть счастливым человеком. Ты понимаешь, что тебе точно нужно, а где тебя ведет только страсть, и по итогу ничего хорошего может не получиться», — говорила Марина.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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