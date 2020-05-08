Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»

Анастасия Иванова

Звезда «Реальных пацанов» еще не обзавелась наследниками. Однако признается, что мечтает познать радость материнства. По словам артистки, она станет не только заботливым родителем, но и понимающим другом.

Марина Федункив считает, что добиться успеха можно в любом возрасте. И она сама яркий тому пример. Юмористка обрела популярность в 37 лет после участия в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, а недавно заявила о себе как о талантливой вокалистке.

Однако звезда признается, что для полного счастья ей не хватает семьи. 48-летняя Федункив мечтает обзавестись наследниками. «Конечно, если Бог даст, хотелось бы стать хорошей мамой, мамой-другом», — размышляет звезда.

По словам Марины, она умеет поддерживать близких ей людей. «Конечно, у меня не всегда хватает времени на долгие беседы и кухонные посиделки, — уточняет артистка. — Но если друг звонит и говорит, что ему нужна конкретно моя помощь, то не откажу. Найду время выслушать, какой бы усталой я ни была».

Напомним, что у артистки было два длительных романа, которые закончились провалом. Первый избранник ревностно относился к ее профессиональным удачам, а второй и вовсе оказался зависимым от запрещенных веществ.





«Ну как от больного человека рожать детей? Он наркоман был, да. А я думала, что я могу изменить этот мир. Но, если человек этого не хочет сам, это бесполезно. Я тогда была одержима этим желанием», — вспоминала она в одном из телеинтервью.

Впрочем, Федункив поддерживает оптимизм, уверяя, что прошлые промахи пошли ей только на пользу. «Я согласна с тем, что в 20 лет мы особо не соображаем. Ох, и правда, мне бы иметь холодный ум в юности — скольких бы ошибок избежала! Много «но» — это не всегда плохо: чем их больше, тем выше шанс быть счастливым человеком. Ты понимаешь, что тебе точно нужно, а где тебя ведет только страсть, и по итогу ничего хорошего может не получиться», — говорила Марина.

Фото: Instagram