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Меркурий в Тельце: пробуждение финансовых потоков с 9 по 24 мая 2020 года

Меркурий в Тельце: пробуждение финансовых потоков с 9 по 24 мая 2020 года

С 9 по 24 мая Меркурий будет находиться в Тельце. Это крайне благоприятное его положение, поэтому астрологи советуют активизироваться в сфере финансов. Старайтесь следовать их советам, чтобы не прогореть и не потратить зря свои деньги.

В мае финансовые потоки будут крайне активными из-за положения Меркурия. Энергетика данной планеты крайне изменчива и тесно связана с нашим успехом. Это будет один из самых благоприятных периодов финансовой активности за весь 2020 год.


Особенности энергетики Меркурия в Тельце

Сам по себе Меркурий является «финансовой» планетой. Он гораздо сильнее любого другого небесного тела связан с работой, информацией, деньгами, покупками. Это достаточно быстрая и изменчивая планета, поэтому в благоприятном положении она требует от людей динамики, смены обстановки.

Также Меркурий улучшает память людей и делает нас более любознательными, заставляет двигаться вперед, помогает в создании новых связей. Всё это в той или иной мере может быть связано с финансовой сферой и деньгами.

Знак Тельца связан с домом, благоустройством и, конечно же, деньгами. Телец не любит рисковать. Ему больше свойственно копить и разумно тратить. Меркурий в этом Знаке чувствует себя очень хорошо, поэтому эти три недели можно считать временем финансовой удачи.


Советы астрологов на период с 9 по 24 мая 2020 года

Это идеальное время для запланированных и умеренных покупок. Меркурий в Тельце поможет вам найти скидки на важные для вас товары, так что будет возможность хорошо сэкономить. Главное — не поддаваться импульсивному желанию купить что-то ещё. Желательно не выходить за пределы принятого бюджета. Если возникнет необходимость потратить больше, чем было запланировано, можно воспользоваться заговором на успешную покупку.

Самыми важными товарами эксперты называют те, которые помогут создать в доме благоприятную обстановку. Полезно также покупать новую мебель, посуду, аксессуары. Очень важно будет следить за расходами в целом. Если вы не ведете их учет, то лучше начать это делать.

Очень благоприятными будут деловые поездки. В ходе командировок будет возможность приобрести новый опыт, найти новых партнеров и завести важные деловые связи. В целом смена обстановки окажется крайне полезной для людей любых профессий. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не сидеть на месте с 9 по 24 число.

Астрологи советуют заниматься имущественными вопросами — делать ремонт, совершать переезды. Если есть какие-то неурегулированные юридические споры, то самое время взяться и за них тоже.

Пока Меркурий в Тельце, можно начинать обучение, получение новых знаний. Это идеальное время для чтения профессиональной и технической литературы, посещения семинаров, курсов повышения квалификации и сдачи экзаменов.


Удача будет следовать за теми, кто проявляет упорство. Меркурий создаст благоприятные условия для решения личных проблем и задач, поэтому придется научиться говорить «нет» тем, кто захочет попросить вас о помощи. При наличии времени можно оказать поддержку близким или коллегам, но лучше не увлекаться альтруизмом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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