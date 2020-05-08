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МИД России недоумевает, почему Молдавия отказалась от кредита

МИД России недоумевает, почему Молдавия отказалась от кредита

Решение Конституционного суда Молдавии, признавшего незаконным ратификацию соглашения о предоставлении российского кредита в 200 млн евро, в МИД России вызвало «сожаление и недоумение». Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.

«Недоумение — потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров», — отметил представить МИДа.

А сожаление, по его словам, вызывает политизированное отношение к кредиту. Как отметил Руденко, молдавские политики, «вероятно не без подсказки извне, ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан».

Он предложил сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и других стран и организаций.

ИА Newstes сообщало, что 7 мая Конституционный суд постановил, что соглашение о получении российского кредита противоречит конституции. В КС ранее обратились оппозиционные депутаты парламентской группы Pro Moldova, партии «Платформа Действие и солидарность» и партии «Достоинство и правда». Они потребовали проверить законность одобренного кабинетом министров кредитного соглашения, одним из пунктов которого значится, что долги частных компаний ложатся бременем на госбюджет. С помощью российского кредита власти Молдавии рассчитывали исполнить соцобязательства по бюджету.

Президент Молдавии Игорь Додон 8 мая заявил, что власти республики уже на следующей неделе возобновят переговоры с Российской Федерацией по новому кредиту.

Глава государства отметил, что из-за блокирования Конституционным судом российской помощи четверть бюджета, связанная с социальными выплатами (пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия льготным категориям граждан), остается незакрытой. Вместе с тем государство обязано выполнить взятые на себя обязательства.

«Здесь есть несколько проблем. Либо придется урезать расходы, в том числе и социальные, либо мы будем искать источники для покрытия расходов. Кто-то говорил, что нужно „отрезать“ от аэропортов, инвестиций в дороги, но не все зависит от этого. Речь идет о бюджете не с начала года, а о бюджете в кризисный период — в условиях коронавируса, засухи и экономического кризиса», — отметил Додон.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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