МИД России недоумевает, почему Молдавия отказалась от кредита
Решение Конституционного суда Молдавии, признавшего незаконным ратификацию соглашения о предоставлении российского кредита в 200 млн евро, в МИД России вызвало «сожаление и недоумение». Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.
А сожаление, по его словам, вызывает политизированное отношение к кредиту. Как отметил Руденко, молдавские политики, «вероятно не без подсказки извне, ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан».
Он предложил сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и других стран и организаций.
ИА Newstes сообщало, что 7 мая Конституционный суд постановил, что соглашение о получении российского кредита противоречит конституции. В КС ранее обратились оппозиционные депутаты парламентской группы Pro Moldova, партии «Платформа Действие и солидарность» и партии «Достоинство и правда». Они потребовали проверить законность одобренного кабинетом министров кредитного соглашения, одним из пунктов которого значится, что долги частных компаний ложатся бременем на госбюджет. С помощью российского кредита власти Молдавии рассчитывали исполнить соцобязательства по бюджету.
Президент Молдавии Игорь Додон 8 мая заявил, что власти республики уже на следующей неделе возобновят переговоры с Российской Федерацией по новому кредиту.
Глава государства отметил, что из-за блокирования Конституционным судом российской помощи четверть бюджета, связанная с социальными выплатами (пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия льготным категориям граждан), остается незакрытой. Вместе с тем государство обязано выполнить взятые на себя обязательства.