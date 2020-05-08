Минкомсвязь выдаст журналистам удостоверения для работы за рубежом

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Утвержден Порядок выдачи документов, подтверждающих профессиональный статус корреспондентов в случае выезда за пределы Российской Федерации и при выполнении поручений редакции в особых условиях.

Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №94 от 3 марта 2020 года вступает в силу сегодня, 8 мая.

Штатным сотрудникам средства массовой информации удостоверение выдается по месту работы.

Иные документы, подтверждающие профессиональный статус внештатных сотрудников редакции, выдаст Минкомсвязь.

Свидетельства на период выполнения редакционного задания вручат после обучения мерам безопасности и получения средств индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса» («Press»). Документы тоже снабдят такой надписью и предоставят в течение пяти дней с момента заявки.

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