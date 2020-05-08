Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минкомсвязь выдаст журналистам удостоверения для работы за рубежом

Минкомсвязь выдаст журналистам удостоверения для работы за рубежом

Минкомсвязь выдаст журналистам удостоверения для работы за рубежом

Тема: Какие законы вступают в силу


Утвержден Порядок выдачи документов, подтверждающих профессиональный статус корреспондентов в случае выезда за пределы Российской Федерации и при выполнении поручений редакции в особых условиях.

Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №94 от 3 марта 2020 года вступает в силу сегодня, 8 мая.

Штатным сотрудникам средства массовой информации удостоверение выдается по месту работы.

Иные документы, подтверждающие профессиональный статус внештатных сотрудников редакции, выдаст Минкомсвязь.

Свидетельства на период выполнения редакционного задания вручат после обучения мерам безопасности и получения средств индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса» («Press»). Документы тоже снабдят такой надписью и предоставят в течение пяти дней с момента заявки.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть:
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех
Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться
Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Знаки Зодиака, способные предвидеть будущее
Знаки Зодиака, способные предвидеть будущее
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по Москве
Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Судебным приставам дали особый статус
Инфосистема жилищного строительства затребует новые данные
Законы, вступающие в силу 27 сентября
Кто защитит Рунет?