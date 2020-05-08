Молдавские власти планируют снова просить денег у России

Анастасия Иванова

Президент Молдавии Игорь Додон после консультаций с председателем парламента Зинаидой Гречаной и главой правительства Ионом Кику заявил, что власти республики скорее всего уже на следующей неделе возобновят переговоры с Российской Федерацией по новому кредиту.

Глава государства отметил, что из-за блокирования Конституционным судом российской помощи в 200 млн евро четверть бюджета, связанная с социальными выплатами (пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия льготным категориям граждан), остается незакрытой. Вместе с тем государство обязано выполнить взятые на себя обязательства.

«Здесь есть несколько проблем. Либо придется урезать расходы, в том числе и социальные, либо мы будем искать источники для покрытия расходов. Кто-то говорил, что нужно „отрезать“ от аэропортов, инвестиций в дороги — но не все зависит от этого. Речь идет о бюджете не с начала года, а о бюджете в кризисный период — в условиях коронавируса, засухи и экономического кризиса», — отметил Додон.

Молдавский лидер подчеркнул, что недоволен решением КС, но власть обязана найти решение, чтобы обеспечить финансовую стабильность общества.

«Правительство в состоянии обеспечить зарплаты, пенсии, социальные выплаты и инвестиции в дороги», — заявил президент.

Как сообщало ИА Newstes, 7 мая Конституционный суд постановил, что соглашение о получении российского кредита противоречит конституции. Ранее оппозиционные депутаты парламентской группы Pro Moldova, партии «Платформа Действие и солидарность» и партии «Достоинство и правда» обратились в КС с требованием проверить законность одобренного кабинетом министров кредитного соглашения с РФ, одним из пунктов которого значится, что долги частных компаний ложатся бременем на госбюджет.