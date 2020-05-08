Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Молдавские власти планируют снова просить денег у России

Молдавские власти планируют снова просить денег у России

Молдавские власти планируют снова просить денег у России

Президент Молдавии Игорь Додон после консультаций с председателем парламента Зинаидой Гречаной и главой правительства Ионом Кику заявил, что власти республики скорее всего уже на следующей неделе возобновят переговоры с Российской Федерацией по новому кредиту.

Глава государства отметил, что из-за блокирования Конституционным судом российской помощи в 200 млн евро четверть бюджета, связанная с социальными выплатами (пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия льготным категориям граждан), остается незакрытой. Вместе с тем государство обязано выполнить взятые на себя обязательства.

«Здесь есть несколько проблем. Либо придется урезать расходы, в том числе и социальные, либо мы будем искать источники для покрытия расходов. Кто-то говорил, что нужно „отрезать“ от аэропортов, инвестиций в дороги — но не все зависит от этого. Речь идет о бюджете не с начала года, а о бюджете в кризисный период — в условиях коронавируса, засухи и экономического кризиса», — отметил Додон.

Молдавский лидер подчеркнул, что недоволен решением КС, но власть обязана найти решение, чтобы обеспечить финансовую стабильность общества.

«Правительство в состоянии обеспечить зарплаты, пенсии, социальные выплаты и инвестиции в дороги», — заявил президент.

Как сообщало ИА Newstes, 7 мая Конституционный суд постановил, что соглашение о получении российского кредита противоречит конституции. Ранее оппозиционные депутаты парламентской группы Pro Moldova, партии «Платформа Действие и солидарность» и партии «Достоинство и правда» обратились в КС с требованием проверить законность одобренного кабинетом министров кредитного соглашения с РФ, одним из пунктов которого значится, что долги частных компаний ложатся бременем на госбюджет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Российская школьница час простояла на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам
Российская школьница час простояла на гвоздях и посвятила рекорд
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
Фронтовые театры: как работники культуры приближали победу в Великой Отечественной войне
Фронтовые театры: как работники культуры приближали победу в Великой
В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
Молдавские власти планируют снова просить денег у России
Молдавские власти планируют снова просить денег у России
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпинем
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпинем
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение
Канальные кондиционеры от мировых брендов в интернет-магазине «Aero-control»
Канальные кондиционеры от мировых брендов в интернет-магазине
Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина

Топ на сегодня

Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
Инфекционист Минздрава: В России вирус будет распространяться до июня
Инфекционист Минздрава: В России вирус будет распространяться до июня
Минздрав России оценил эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Минздрав России оценил эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Еще по теме

Глава ПФР назвал разговоры о дефиците бюджета пенсионного фонда мифом
Додон призвал правительство не реагировать на политические нападки оппонентов
Додон прокомментировал решение суда по российскому кредиту: закон завис
Додон назвал сотрудничество Молдавии с Россией одним из приоритетных направлений