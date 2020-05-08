Молдавские власти планируют снова просить денег у России
Президент Молдавии Игорь Додон после консультаций с председателем парламента Зинаидой Гречаной и главой правительства Ионом Кику заявил, что власти республики скорее всего уже на следующей неделе возобновят переговоры с Российской Федерацией по новому кредиту.
Глава государства отметил, что из-за блокирования Конституционным судом российской помощи в 200 млн евро четверть бюджета, связанная с социальными выплатами (пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия льготным категориям граждан), остается незакрытой. Вместе с тем государство обязано выполнить взятые на себя обязательства.
Молдавский лидер подчеркнул, что недоволен решением КС, но власть обязана найти решение, чтобы обеспечить финансовую стабильность общества.
Как сообщало ИА Newstes, 7 мая Конституционный суд постановил, что соглашение о получении российского кредита противоречит конституции. Ранее оппозиционные депутаты парламентской группы Pro Moldova, партии «Платформа Действие и солидарность» и партии «Достоинство и правда» обратились в КС с требованием проверить законность одобренного кабинетом министров кредитного соглашения с РФ, одним из пунктов которого значится, что долги частных компаний ложатся бременем на госбюджет.