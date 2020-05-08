Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Лидия Мартынова

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, причины уточняются, сообщается на сайте биржи.

"В 12.08 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

При этом на сайте биржи последние значения котировок акций и уровней индексов относятся к 11.56 мск. Колебания в пятницу были достаточно скромными. Индекс Мосбиржи к этому моменту снижался на 0,53%, долларовый РТС - на 0,79%.