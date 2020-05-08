Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Мосты в обмен на продовольствие: в Украину готов зайти крупный ближневосточный инвестор

Мосты в обмен на продовольствие: в Украину готов зайти крупный ближневосточный инвестор

Мосты в обмен на продовольствие: в Украину готов зайти крупный ближневосточный инвестор

Ближневосточное государство Катар, где любят отдыхать во время карантина украинские звезды, готово рассмотреть ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Об этом шла речь в телефонном разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его коллеги из Катара Шейха Мухаммада бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Украина заявила о готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности, Катар же интересуется возможностью инвестиций в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.

«Учитывая роль Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Глава МИД Украины заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции», — говорится в сообщении.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Напомним, что объем внешней торговли между Украиной и Катаром вырос в 2019 году выросл до 90 млн долларов. Важным этапом в развитии сотрудничества между нашими странами стала победа катарской компании «QTerminals» в тендере на концессию морского порта «Ольвия» (Николаев). Согласно условиям концессионного соглашения, в течение 5-ти лет катарская компания инвестировать 3,4 млрд. в развитие украинского порта и его инфраструктуры.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном выгодном проекте сотрудничества между Украиной и Катаром — совместном проекте по поставкам сжиженного газа в Одессу. Для этого нужно создавать одесский терминал.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию
Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Гимнастка Александра Солдатова об откровенных фото и методиках работы Ирины Винер
Гимнастка Александра Солдатова об откровенных фото и методиках работы
Депутаты заинтересовались условиями удаленной работы
Депутаты заинтересовались условиями удаленной работы
Таблоид объяснил необходимость статей о психическом расстройстве сына Плющенко
Таблоид объяснил необходимость статей о психическом расстройстве сына
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Эмили Ратажковски высказалась о мизогинии и своих откровенных съемках: "Это способ выжить!"
Эмили Ратажковски высказалась о мизогинии и своих откровенных
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть:

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Катар выделил полмиллиона долларов на переселенцев ДНР
Петр Порошенко пригласил катарских инвесторов
Компания «Шади» из Ингушетии представит в Катаре продукцию из рыбьей кожи
Даже без поддержки США Катар продолжит снабжение боевиков