Мосты в обмен на продовольствие: в Украину готов зайти крупный ближневосточный инвестор

Влада Некрасова

Ближневосточное государство Катар, где любят отдыхать во время карантина украинские звезды, готово рассмотреть ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Об этом шла речь в телефонном разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его коллеги из Катара Шейха Мухаммада бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Украина заявила о готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности, Катар же интересуется возможностью инвестиций в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.

«Учитывая роль Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Глава МИД Украины заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции», — говорится в сообщении.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Напомним, что объем внешней торговли между Украиной и Катаром вырос в 2019 году выросл до 90 млн долларов. Важным этапом в развитии сотрудничества между нашими странами стала победа катарской компании «QTerminals» в тендере на концессию морского порта «Ольвия» (Николаев). Согласно условиям концессионного соглашения, в течение 5-ти лет катарская компания инвестировать 3,4 млрд. в развитие украинского порта и его инфраструктуры.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном выгодном проекте сотрудничества между Украиной и Катаром — совместном проекте по поставкам сжиженного газа в Одессу. Для этого нужно создавать одесский терминал.