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Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом

Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что во многих муниципальных образованиях России нет необходимости разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, но кое-где это требуется.

"Мы видим, что во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, где это требуется, вся страна находится в разной стадии этого процесса", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".

Он отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России еще идет, но медики амбулаторного и стационарного звена научились тактике ведения пациентов с COVID-19.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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