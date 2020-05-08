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Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник

Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
Глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-встрече с депутатами КПРФ сообщил, что вопрос о снятии ограничительных мер по визитам к медицинским специалистам, ограниченным из-за коронависруса, будут решать постепенно, с соблюдением эпидемиологических норм, сообщил РИА Новости участник встречи, первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

"Мы спрашивали, насколько эффективно всем регионам подходить (к ограничительным мерам) одинаково? Почему закрыты большая часть поликлиник, и люди не могут по необходимости пойти к специалистам, хотя им предписано? Это же ведь усугубляет болезни. Он сказал, что среди мер есть и то, чтобы постепенно с соблюдением эпидемиологических норм и условий начать оживлять и эту сферу. С моей точки зрения, конструктивный разговор состоялся", - сказал он РИА Новости.

# Россия
По материалам: ria.ru

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