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Мурашко: вопросы по ценам на лекарства есть, но большинство компаний обеспечивают доступность препаратов

Мурашко: вопросы по ценам на лекарства есть, но большинство компаний обеспечивают доступность препаратов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Основная масса фармкомпаний «ведёт себя достойно и обеспечивает доступность лекарств, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».

«Есть вопросы касаемо доступности лекарственных препаратов, соответственно, их ценовой политики. Но пока мы видим, что основная масса компаний все-таки ведёт себя достойно и, несмотря на изменения курсовых коридоров, выпадения на рынке значимого нет», — сказал министр, отвечая на вопрос  первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Так, Исаев отметил, что в связи с изменением соотношения рубля и доллара неизбежно вырастут  цены не только на импортные препараты, но и на отечественные, 80 процентов которых делаются из импортных субстанций. При этом парламентарий напомнил о том, что ранее на встрече с главой Правительства Михаилом Мишустиным депутаты предложили целый ряд мер для сдерживания цен на медикаменты.

В том числе они касаются налогообложения лекарственных препаратов, таможенной пошлины, возможности использовать при изготовлении препаратов другие субстанции, зарегистрированные в России, но не внесённые в регистрационные документы конкретного лекарства.

«Я думаю, что в рамках и той рабочей группы, которую вы возглавляете, и наших мер, мы скоординируем свои действия, в том числе и по пересмотру цен на лекарственные препараты», — сказал Михаил Мурашко.

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По материалам: pnp.ru

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