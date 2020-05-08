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На Кубани расширили перечень отраслей для оказания господдержки в период пандемии

На Кубани расширили перечень отраслей для оказания господдержки в период пандемии

Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о расширении списка отраслей региональной экономики, которые смогут получить господдержку в период пандемии.

Обновленный список содержит 26 видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и 11 видов деятельности для крупных организаций, сообщается на сайте министерства экономики Краснодарского края.

Для МСП в перечень включили предприятия, ведущие:



полиграфическую деятельность;



электромонтажные работы;



рекламную деятельность;



фотоуслуги;



бухгалтерский учет;



услуги аудита и налоговое консультирование;



некоторые виды оптовой и розничной торговли;



ряд направлений жилищно-коммунального хозяйства.

В перечень крупных организаций добавили автовокзалы и автостанции, некоторые направления ЖКХ и другие.

Предприятия, которые включены в перечень и которые наиболее пострадали в период пандемии, могут обратиться за господдержкой.

В частности, для предприятий МСП и крупного бизнеса на Кубани предусмотрены разные меры поддержки, как то:



отсрочка по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, а также налога, оплачиваемого по упрощенной системе налогообложения;



отсрочка по оплате аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в госсобственности края.

Предприятия, которые наиболее сильно пострадали от пандемии на региональном уровне могут обратиться за получением льготных займов в Фонд микрофинансирования Краснодарского края и краевой Фонд промышленности.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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