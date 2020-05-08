На Кубани расширили перечень отраслей для оказания господдержки в период пандемии

Вадим Карасев

Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о расширении списка отраслей региональной экономики, которые смогут получить господдержку в период пандемии.

Обновленный список содержит 26 видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и 11 видов деятельности для крупных организаций, сообщается на сайте министерства экономики Краснодарского края.

Для МСП в перечень включили предприятия, ведущие:

полиграфическую деятельность;электромонтажные работы;рекламную деятельность;фотоуслуги;бухгалтерский учет;услуги аудита и налоговое консультирование;некоторые виды оптовой и розничной торговли;ряд направлений жилищно-коммунального хозяйства.

В перечень крупных организаций добавили автовокзалы и автостанции, некоторые направления ЖКХ и другие.

Предприятия, которые включены в перечень и которые наиболее пострадали в период пандемии, могут обратиться за господдержкой.

В частности, для предприятий МСП и крупного бизнеса на Кубани предусмотрены разные меры поддержки, как то:

отсрочка по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, а также налога, оплачиваемого по упрощенной системе налогообложения;отсрочка по оплате аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в госсобственности края.

Предприятия, которые наиболее сильно пострадали от пандемии на региональном уровне могут обратиться за получением льготных займов в Фонд микрофинансирования Краснодарского края и краевой Фонд промышленности.

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