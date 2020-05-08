На Кубани расширили перечень отраслей для оказания господдержки в период пандемии
Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о расширении списка отраслей региональной экономики, которые смогут получить господдержку в период пандемии.
Обновленный список содержит 26 видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и 11 видов деятельности для крупных организаций, сообщается на сайте министерства экономики Краснодарского края.
Для МСП в перечень включили предприятия, ведущие:
полиграфическую деятельность;
электромонтажные работы;
рекламную деятельность;
фотоуслуги;
бухгалтерский учет;
услуги аудита и налоговое консультирование;
некоторые виды оптовой и розничной торговли;
ряд направлений жилищно-коммунального хозяйства.
В перечень крупных организаций добавили автовокзалы и автостанции, некоторые направления ЖКХ и другие.
Предприятия, которые включены в перечень и которые наиболее пострадали в период пандемии, могут обратиться за господдержкой.
В частности, для предприятий МСП и крупного бизнеса на Кубани предусмотрены разные меры поддержки, как то:
отсрочка по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, а также налога, оплачиваемого по упрощенной системе налогообложения;
отсрочка по оплате аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в госсобственности края.
Предприятия, которые наиболее сильно пострадали от пандемии на региональном уровне могут обратиться за получением льготных займов в Фонд микрофинансирования Краснодарского края и краевой Фонд промышленности.Читайте также: ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу