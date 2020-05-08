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На площадке ЭИСИ прошла онлайн-конференция "Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду"

На площадке ЭИСИ прошла онлайн-конференция "Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду"
Фото: kremlin.ru

В преддверии Дня Победы на виртуальной площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) прошла экспертная дискуссия, посвященная вопросам защиты исторической правды.

По мнению участников конференции, Россия должна быть готова к увеличению количества попыток переписать исторические события, а фундамент для борьбы с фальсификациями истории дают предложенные поправки к Конституции. 

"Мы должны быть готовы к тому, что переписывание истории в мире будет все более интенсивно осуществляться. И одними поправками в Конституции, безусловно популярными и патриотичными, невозможно выиграть в этой войне", - сказал профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

Эксперт отметил, что конституционные нормы должны "иметь последующий выход на прикладной уровень из нормативного". По его словам, для этого необходима совместная работа гражданского общества и институтов власти.

"Поправки в Конституцию не станут панацеей, скорее, они могут стать драйвером для общественно-политических дискуссий и разработки стратегий в области сохранения исторической памяти. То есть это [поправки] необходимое условие, в рамках которого мы понимаем, что государство имеет определенную национальную политику", - цитирует ученого ТАСС.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что поправки в Основной закон, которые поддерживает большинство населения, являются фундаментом большой работы, которую придется сделать для того, чтобы "историческая память и ее защита работала на идеологию нашего общества". 

По мнению заместителя заведующего кафедрой истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Бубнова, с "памятью о Великой Отечественной войне нужно работать, ее нужно строить под современное общество и под вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это совершенно очевидно". 

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По материалам: uposters.ru

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