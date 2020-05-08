Наталья Водянова, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие на благотворительном онлайн-мероприятии
Светская жизнь замерла в Москве из-за пандемии коронавируса, но одно из традиционных ежегодных мероприятий все же состоялось, пусть даже лишь онлайн. Наталья Водянова и Михаил Зыгарь собрали друзей на благотворительном онлайн-мероприятии в партнерстве с ювелирной компанией Mercury, чтобы поддержать фонд "Обнаженные сердца" и семьи, воспитывающие детей и молодых людей с особенностями развития.
Камерная вечеринка прошла на платформе Zoom, собрав участников из разных городов. Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Ульяна Сергеенко и другие поддержали фонд Натальи Водяновой. Около сотни гостей не пренебрегли и заявленным дресс-кодом, выйдя в эфир в своих самых роскошных пижамах.
Ведущими вечера стали Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, а Герман Ларкин провел виртуальную фотосессию с помощью CLOS app.
Перед началом благотворительного аукциона для гостей выступили Илья Лагутенко, Леонид Агутин и Feduk, а в заключение вечера DJ Kozak отыграл зажигательный сет.
Среди лотов были, например, FaceTime с топ-моделью Сашей Лусс и бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, уникальный альбом фотографа Паоло Роверси и бриллиантовое кольцо Mercury. Общими усилиями гостей и участников удалось собрать около пяти миллионов рублей на развитие проектов "Обнаженных сердец".