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Наталья Водянова, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие на благотворительном онлайн-мероприятии

Наталья Водянова, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие на благотворительном онлайн-мероприятии

Светская жизнь замерла в Москве из-за пандемии коронавируса, но одно из традиционных ежегодных мероприятий все же состоялось, пусть даже лишь онлайн. Наталья Водянова и Михаил Зыгарь собрали друзей на благотворительном онлайн-мероприятии в партнерстве с ювелирной компанией Mercury, чтобы поддержать фонд "Обнаженные сердца" и семьи, воспитывающие детей и молодых людей с особенностями развития.

Камерная вечеринка прошла на платформе Zoom, собрав участников из разных городов. Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Ульяна Сергеенко и другие поддержали фонд Натальи Водяновой. Около сотни гостей не пренебрегли и заявленным дресс-кодом, выйдя в эфир в своих самых роскошных пижамах.


Наталья Водянова

Ведущими вечера стали Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, а Герман Ларкин провел виртуальную фотосессию с помощью CLOS app.

Перед началом благотворительного аукциона для гостей выступили Илья Лагутенко, Леонид Агутин и Feduk, а в заключение вечера DJ Kozak отыграл зажигательный сет.

Среди лотов были, например, FaceTime с топ-моделью Сашей Лусс и бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, уникальный альбом фотографа Паоло Роверси и бриллиантовое кольцо Mercury. Общими усилиями гостей и участников удалось собрать около пяти миллионов рублей на развитие проектов "Обнаженных сердец".


Яна Рудковская


Светлана Бондарчук


Рената Литвинова


Ульяна Сергеенко


Денис Симачев


Полина Киценко


Саша Новикова


Ольга Слуцкер


Милана Королева


Оксана Бондаренко


Наталья Туровникова


Мария Богданович


Алиса Вольская


Ольга Томпсон с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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