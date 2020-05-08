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Названо возможное оружие Китая в новой борьбе с США

Названо возможное оружие Китая в новой борьбе с СШАНародный Банк КитаяФото: Wikipedia

Опрошенные изданием South China Morning Post аналитики назвали возможное оружие Китая в новой борьбе с США. Пекин может сократить вложения в американский госдолг в ответ на угрозу Вашингтона аннулировать свои обязательства.

В настоящий момент Народный банк Китая владеет казначейскими облигациями США на сумму 1,1 триллиона долларов, являясь третьим кредитором страны после Федеральной резервной системы и Японии.

Ранее несколько американских политиков высказались о необходимости наказания Китая за возможное сокрытие информации о распространении коронавируса. В частности, сенаторы Марша Блэкберн и Линдси Грэм предложили аннулировать обязательства по госдолгу США перед Пекином.

Аналитики в ответ предупредили, что такая мера негативно скажется на самих США и их способности привлекать новые средства через госдолг, поскольку фактически будет означать дефолт по обязательствам с вероятным снижением рейтинга и удорожанием стоимости привлечения новых ресурсов.

При этом Китай может усугубить положение, если устроит превентивную распродажу казначейских облигаций с баланса собственного центробанка. В этом случае их цена упадет, а доходность, напротив, вырастет.

Между тем, именно доходность по государственным бумагам в большинстве стран, включая США, служит ориентиром для остальных инструментов, включая корпоративные облигации и ставки по банковским кредитам, а значит стоимость заимствований для американских заемщиков неизбежно вырастет, что чревато на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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