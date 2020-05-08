НБУ запускает печатный станок для помощи госкомпаниям

Лидия Мартынова

Регулятор готовится выделить банкам "длинное" рефинансирование, основная часть которого пойдет на поддержку госкомпаний8 мая регулятор проведет дебютный тендер по кредитованию банков на срок до 5 лет.Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, Верховная Рада решила увеличить дефицит госбюджета на 2020 год в три раза - до 298 млрд грн. Как пишет издание, часть денег – 120 млрд грн – уже нашли, еще часть расходов планирует покрыть с учетом заимствований, а еще около 110-120 млрд грн должен "напечатать" Нацбанк.Однако закон "О Национальном банке Украины" от 2015 года запрещает НБУ предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте, как прямо, так и опосредованно через другое юридическое лицо на финансирование расходов госбюджета Украины. Также Закон запрещает НБУ покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабмином. Поэтому единственным законным путем остается выкуп ценных бумаг у банковС началом кризиса руководство НБУ неоднократно заявляло, что не собирается возвращаться к выкупу ОВГЗ ни в каком виде. Взамен Нацбанк разработал альтернативу: регулярные кредиты рефинансирования для банков под залог ОВГЗ или корпоративных облигаций, гарантированных государством.Кредиты рефинансирование на 90 дней НБУ будет выдавать раз в неделю, на срок от 1 до 5 лет – раз в месяц. Текущая ставка по каждому из инструментов – 8% годовых.В свою очередь госбанки готовят кредитные программы для госкорпораций. Так, в начале марта набсовет Укрэксимбанка расширил лимит на привлечение рефинанса от НБУ до 20 млрд грн. Почти такую же сумму (19,3 млрд грн) госбанк планирует выделить Укравтодору на финансирование строительства дорог. Первый транш в размере уже был предоставлен, путем покупки облигаций корпорации на 5,78 млрд грн. Всю сумму прогарантирует государство.Финансовый аналитик Иван Угляница считает, что у нас не оставалось других вариантов кроме включения печатного станка еще до начала кризиса, когда спрос на гособлигации развивающихся стран начал падать, а приток денег в Украину – сокращаться".При этом в случае эмиссии возникает главная проблема, на что правительству следует потратить "антикризисные" средства. Среди чиновников и экспертов преобладает мнение, что деньги должны идти строго в "реальный сектор экономики", принимая формы льготных кредитов бизнесу и госфинансирования массовых строек. Хотя с таким мнением согласны не все."Как показал период строек к Евро-2012 – это, в первую очередь, инструменты околобюджетного кормления, которые зачастую никак на экономику не влияют. В таких условиях раздача населению вертолетных денег "на еду" – вполне адекватное решение, в отличие от перераспределения денег через господряды и финансирования плохо сформулированных идей", – говорит Угляница.Пока же единственный бизнес, который в реальности может рассчитывать на банковские кредиты – это компании, которые смогут получить госгарантии. Правительство готово гарантировать чужие обязательства: вместе с изменениями в госбюджет-2020 отменили также ограничения на госгарантии (прежний лимит – 29 млрд грн), а также уточнили их условия. Теперь государство сможет покрыть гарантией весь кредит, а не 80%, как раньше, кроме того, такую поддержку могут получить даже частные компании при условии, что они берут финансирование под "инвестиционные проекты", говорится в 6 статье Закона о госбюджете 2020 года.Кроме Укравтодора, в Законе прописаны возможные гарантии для Государственного ипотечного учреждения, а также для компаний оборонного сектора (здесь есть лимит в 10 млрд грн).