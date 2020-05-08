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Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков

Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной разработать рекомендации для страховщиков по перерасчету стоимости ОСАГО перевозчиков за период приостановки их работы вследствие коронавируса.

Как сообщает пресс-служба фракции, соответствующее обращение Неверов направил Набиуллиной по итогам совещания с представителями малого и среднего бизнеса Смоленской области.

"Неверов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением дать рекомендации участникам страхового рынка по перерасчету стоимости ОСАГО и страхования гражданской ответственности перевозчиков за неиспользованный из-за фактической остановки деятельности в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции период", - говорится в сообщении.

По словам Неверова, "это не только справедливо, но и помогло бы предпринимателям в сфере транспорта в период восстановления после снятия ограничительных мер".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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