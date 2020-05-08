Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Вадим Карасев

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на копию контракта.

Издание отмечает, что копия документа была предоставлена самими венесуэльскими оппозиционерами при условии, что одно из приложений будет удалено. Стоимость операции в контракте оценивается в более чем 212 миллионов долларов.

Контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуайдо на документе нет, однако она есть в шестистраничном документе на общее обслуживание между оппозицией и Silvercorp, также опубликованном Washington Post.

Ранее Гуайдо, провозгласивший себя президентом, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp.

О морском вторжении на территорию Венесуэлы власти республики заявили 3 мая. По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь. Кроме того, он заявил, что двое задержанных граждан США являются сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа, а сама диверсия финансировалась со стороны Вашингтона и Боготы.

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро заявлял, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро.

Трамп открестился от причастности США к тому, что в Каракасе называют провалившимся вооруженным вторжением. При этом ситуацию он подробно комментировать не стал.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.