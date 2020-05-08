Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке

Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленкеФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского».

Аналитики компании провели исследование о том, как изменилась деятельность компаний и людей, которые из-за карантина вынуждены работать из дома. В частности, они провели опрос и определили, что 68 процентов респондентов используют персональный компьютер как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Из них 33 процента с этого же устройства посещают порносайты.

Специалисты напоминают, что порно часто используется киберпреступниками. «Они могут украсть данные карт или обманным путем заставить установить вредоносные программы», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что общее количество кибератак, связанных с темой коронавируса, с начала 2020 года выросло на 30 тысяч процентов. Хакеры проводят атаки с помощью самых разных способов. Так, людей завлекают письмами на электронную почту с предложением о получении финансовой поддержки от государства или, наоборот, предложением сделать пожертвование для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Аферисты требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, а в случае отказа угрожают заразить инфекцией.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Участники Guns N
Участники Guns N
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера «Наутилуса»
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера
Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям
Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям
В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Как найти родственника, который пропал без вести в Великую Отечественную
Как найти родственника, который пропал без вести в Великую
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Волонтерское движение усиливается благодаря бизнесу
Волонтерское движение усиливается благодаря бизнесу
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Додон назвал решение КС по российскому кредиту ударом по миллионам людей
Додон назвал решение КС по российскому кредиту ударом по миллионам

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Политику США назвали главной угрозой в 38 странах мира
Почти треть работающих россиян принимала успокоительные из-за стресса
Частый просмотр порно превращает людей в бисексуалов - эксперты
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью коронавируса