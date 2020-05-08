Осужденные в России за месяц произвели более 30 миллионов защитных масок

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Колонии Федеральной службы исполнения наказаний за месяц произвели более 30 миллионов защитных масок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ Минюста на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

По данным Минюста, на 27 апреля в колониях изготовили более 18 миллионов марлевых масок и свыше 11 миллионов масок для защиты дыхательных путей. В России производство медицинских масок, необходимых для защиты от коронавируса, с 7 апреля развернули свыше 120 исправительных колоний.

Дефицит некоторых товаров в стране связан с распространением коронавируса. В первую очередь, россияне начали скупать медицинские маски, антисептики, крупы, туалетную бумагу и влажные салфетки. Сейчас в аптеках по-прежнему существует дефицит масок и антисептических средств, а в интернете появились спекулянты и мошенники.

Ранее сообщалось, что с 12 мая в Москве будет введено обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что после введения масочного режима система цифровых пропусков, действующая в Москве с апреля, сохранится. Масочный режим сейчас действует в Московской области и еще в 67 регионах России.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 мая достигло 3,84 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. В России за сутки число выявленных больных увеличилось на 11 231. Суммарно за все время пандемии в России зафиксировано 177 160 заразившихся, 1625 летальных исходов, 23 803 человека выздоровели. Было проведено 4,8 миллиона тестов на коронавирус.